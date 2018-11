Jo Vandeurzen (CD&V) stopt in 2019 met nationale politiek: 'Partij moet inzetten op verjonging'

Dat zegt de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid zaterdag in een interview met Het Belang van Limburg. 'Ik heb geen plan, ik heb geen jobaanbod, ik laat alles open', klinkt het.

Jo Vandeurzen zal bij de verkiezingen van volgend jaar geen lijsttrekker zijn voor CD&V in Limburg. Hij is dus ook geen kandidaat voor een nieuw ministerschap. 'Ik ben 60. Als ik mijn loopbaan nog een andere wending wil geven, moet ik het nu doen. Bovendien moet een politieke partij ook inzetten op verjonging en vernieuwing', zegt hij in het Belang.

Vandeurzen is al bijna tien jaar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij begon zijn 36-jarige carrière bij de toenmalige CVP in Genk. Naast federaal volksvertegenwoordiger was hij ook drie jaar CD&V-voorzitter en twee jaar minister van Justitie.