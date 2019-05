Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is kandidaat-minister-president voor Vlaanderen. Als hij naar Brussel verhuist, dan wil SP.A-schepen Jinnih Beels hem opvolgen in Antwerpen.

Dat bevestigde Beels live voor de camera's van VTM en VRT.

Beels is nu onderwijsschepen in Antwerpen. Als Bart De Wever minister-president van Vlaanderen wordt - en die kans lijkt groot - dan stopt hij als burgemeester. In dat geval claimt Beels zijn plaats. Het is voor het eerst dat ze dat zo duidelijk stelt.

'Ik wil gerust de sjerp overnemen en waarnemend burgemeester worden,' zei ze bij VTM. 'Wij socialisten weten wat besturen is. Als we het willen waarmaken om van Antwerpen een warme en verbindende stad te maken, dan denk ik dat het de beste keuze zal zijn.'

'De Wever heeft zijn kans gehad na de gemeenteraadsverkiezingen', klonk het bij VRT. 'Ik zeg alleen maar dat ik kandidaat ben om het van hem over te nemen'.

'Niet gelijk wie'

In principe zou een andere N-VA'er de sjerp krijgen als De Wever zijn plaats afstaat, maar dat is volgens Beels dus nog geen uitgemaakte zaak. 'Als het inderdaad zo zou zijn dat meneer De Wever minister-president wordt, kan voor ons niet zomaar gelijk wie burgemeester worden. Het moet een verbindingsfiguur zijn, zoals het bestuursakkoord het zegt,' verduidelijkte ze aan persagentschap Belga. 'Zelf ben ik alvast kandidaat, dat is logisch, ik voel een verantwoordelijkheid naar alle Antwerpenaars om de Grote Verbinding verder uit te voeren.'

Beels benadrukte dat de kwestie nog niet werd besproken met N-VA

'Niet uitgesloten'

Het is wel een scenario dat de N-VA-voorzitter zelf ook niet uitsluit. In het VIER-programma Gert Late Night antwoordde hij onlangs nog op die vraag of Beels de volgende burgemeester wordt: 'Het zou op termijn kunnen. Ze heeft dat in zich. Alles hangt van de krachtsverhoudingen bij de verkiezingen af. Maar als de SP.A de burgemeester zou willen leveren, dan zou ik niet twijfelen'.

Vandaag reageerde De Wever kort dat 'vragen vrij staat'. 'Maar op dit moment is er nog geen vacature'.

Een en ander voedt wel de geruchten dat er al een voorakkoord is om op Vlaams niveau een coalitie van N-VA, Open VLD en SP.A te vormen.