Groen-voorzitster Meyrem Almaci, lijsttrekker voor het Vlaamse parlement in Antwerpen, heeft om 11.20 uur haar stem uitgebracht in het kieslokaal aan de Waterbaan in Deurne. Ze kijkt hoopvol naar de resultaten van de stembuslag. 'Zoals Mandela het zei: "May your choices reflect your hopes, not your fears." En ik hoop dat dat vandaag in het stemhokje zal doorwegen.'

Almaci gaat na het uitbrengen van haar stem met vrienden en familie brunchen. 'Ik wil bezig blijven, want het wachten vind ik het ergst. Maar ik ben hoopvol. We hebben met heel het team met hart en ziel gewerkt. We geloven dat we die groene motor kunnen zijn en we hebben die boodschap zo goed mogelijk proberen over te brengen.'