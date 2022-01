Strafpleiter Jef Vermassen is geraadpleegd door de moeder van het vierjarige slachtoffer Dean Verberckmoes en hij zal als advocaat optreden voor de vrouw. Dat bevestigt Vermassen, die nog geen details kan geven over de zaak.

Moeder Elke Verberckmoes had haar zoon voor het laatst gezien op woensdag 12 januari in de Dalstraat in Sint-Niklaas. Daar werd ze afgezet door Dave De Cock aan het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Hiëronymus, waar ze behandeld werd voor een depressie. Dean zou bij De Cock en zijn Nederlandse vriendin R. W. in Sint-Gillis-Waas logeren. De Cock zou echter ruzie gekregen hebben met zijn vriendin en met het kind vertrokken zijn.

Het afgelopen weekend had de moeder aangifte gedaan van de verdwijning. Ze verklaarde dat De Cock al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. De vrouw krijgt op sociale media harde verwijten, omdat ze het kind aan hem toevertrouwde, maar stelde dat Dean een goede band had met De Cock en dat ze niet wist dat hij veroordeeld was voor de fatale mishandeling van een kind van twee jaar oud in 2008.

Advocaat Jef Vermassen zal de vrouw nu bijstaan. Hij trad als advocaat van de burgerlijke partij al op voor nabestaanden van slachtoffers van onder meer de moorden gepleegd door Kim De Gelder, Ronald Janssen en Hans Van Themsche.

De openbare ministeries in België en Nederland hebben nog niet beslist waar De Kock berecht zal worden voor de feiten gepleegd op de jongen. Hij zit nu in Nederland in de cel op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. Het onderzoek moet uitmaken waar en wanneer het kind om het leven gekomen is.

Vermassen hoopt op een overlevering aan ons land en een eventueel assisenproces. "Ik ben een beetje bang dat hij in Nederland berecht zal worden. Dat zou een ramp zijn. Nederland kent geen assisenprocedure en de processen worden er op veel korte tijd behandeld. De grondigheid van de procedure voor het hof van assisen is belangrijk en de beschuldigde wordt daar ook volledig doorgelicht. Met de strafmaat zal ik me als burgerlijke partij niet moeien, maar in Nederland ligt die veel lager dan bij ons."

Woensdag coördinatievergadering tussen Belgische en Nederlandse speurders

De Belgische en Nederlandse speurders houden woensdag een coördinatievergadering om het onderzoek rond de ontvoering en de dood van de vierjarige Dean Verberckmoes af te stemmen, maar het is nog te vroeg om te beslissen waar de 34-jarige Dave De Kock zal berecht worden. Daarvoor moet er eerst duidelijkheid zijn over waar het slachtoffer omgekomen is, zo werd vernomen bij het Belgische gerecht.

In Nederland, waar nu het zwaartepunt van het onderzoek ligt, werkt een rechercheteam met twintig politiemensen op de zaak. De Kock zit er in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen.

Het onderzoek moet uitmaken waar De Kock en Dean geweest zijn in Nederland en waar het slachtoffer omgebracht werd. Mogelijk kunnen de resultaten van de autopsie op het lichaam, waarbij het tijdstip van overlijden beter ingeschat kan worden, daar ook bij helpen. De lijkschouwing zou woensdag plaatsvinden.

De Kock wordt verder verhoord in Nederland en hij zou mogelijk donderdag voor de rechter-commissaris verschijnen, die zal beslissen of hij in de cel blijft.

