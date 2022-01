De vermiste Dean Verberckmoes (4) uit Sint-Niklaas is dood aangetroffen op een locatie in het Nederlandse Zeeland. Dat bevestigt de politie Zeeland.

Het Oost-Vlaamse parket, dat de verdwijning van de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes onderzoekt, bevestigde het overlijden van de jongen. Een wetsdokter zal het lichaam van het slachtoffer onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen en het lab zal een sporenonderzoek uitvoeren. De Kock, die maandag in Nederland werd opgepakt, zal opnieuw verhoord worden, zegt het parket.

De politie trof het lichaam rond 22 uur aan in Vrouwenpolder, een dorp in de gemeente Veere in de Nederlandse provincie Zeeland.

Er was een zoektocht naar het kind aan de gang sinds zijn moeder tijdens het weekend aangifte had gedaan van zijn verdwijning. Ze kreeg al enkele dagen geen contact meer met De Kock, die op haar kind paste. Het kind was voor het laatst gezien op woensdag 12 januari.

Mishandeling

De Kock werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor zijn aandeel in het overlijden van de 2-jarige Miguel uit Ravels, met name voor 'feiten van kindermishandeling waarbij de dood werd veroorzaakt' gepleegd zonder het oogmerk om te doden. De feiten gebeurden in 2008 en de man zat de celstraf volledig uit, zodat hij na zijn vrijlating in 2018 niet verder opgevolgd kon worden. In juli 2017 kon hij de gevangenis verlaten met een enkelband en in december 2018 had hij zijn straf volledig uitgezeten.

Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zat De Kock aanvankelijk in de gevangenis van Tilburg. 'Toen is er ook gevraagd om de man te plaatsen in een psychiatrische instelling', zegt de minister. 'Maar daar was toen geen plaats voor, met als gevolg dat justitie beslist heeft om hem over te brengen naar een andere gevangenis, die van Ruiselede, waar hij een traject heeft gevolgd om hem af te brengen van zijn drugsverslaving.'

'Het grote probleem in ons land is dat de psychiatrie hoogrisicoprofielen, dus mensen met een zeer zware criminele achtergrond, vaak gewoon weigert omdat het strafblad te zwaar is en daarvoor geen plaatsen zijn voorzien. Wij hebben intussen voor geïnterneerden forensische psychiatrische centra gebouwd, we zouden ook voor veroordeelden met dat soort zware profielen plaatsen moeten hebben in hoogbeveiligde psychiatrische instellingen', zegt Van Quickenborne, die ervoor pleit om nog veel meer te investeren in zorg om in de psychiatrische instellingen dergelijke plaatsen te voorzien. Die specifieke zorg is er volgens de minister nu te weinig.

Betere integratie

De minister wil dringend werk maken van meer zinvolle detentie en maakt daar ook 'miljoenen euro's' voor vrij. 'Dit jaar komen er 200 mensen bij in ons gevangeniswezen die instaan voor zorg en behandeling.'

Naast de klassieke bewakingsagenten komt er een nieuwe functie, die van detentiebegeleider. 'Die moet gevangenen één op één begeleiden vanaf dag één in de gevangenis om hen te leiden naar een betere integratie', gaat de minister verder. 'Wat we zouden moeten doen is zorgen dat gedetineerden op het moment dat ze de straf uitzitten goed worden opgevolgd en dat ze gecontroleerd kunnen vrijkomen. En dat er dan blijvend opvolging is. In dit geval is dat niet gebeurd, omdat het alternatief niet bestond op dat ogenblik.'

Van Quickenborne wijst ook op het systeem van terbeschikkingstelling. Dat is een systeem waarbij de persoon naast de klassieke straf ook veroordeeld wordt om zich ter beschikking te houden, en dan wordt opgevolgd en begeleid, onder de controle van een strafuitvoeringsrechter. Dat systeem is voor dit soort feiten ingevoerd in 2012, zegt de minister. Dat is twee jaar na de veroordeling van De Kock.

Beveren plant rouwregister

De Oost-Vlaamse gemeente Beveren plant een rouwregister. 'Het is niet te vatten dat iemand in staat is zoiets te doen', zegt burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren. Dean woonde met zijn moeder en zus in deelgemeente Verrebroek. 'Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de familie', zegt Van de Vijver. 'Ik ben zelf grootvader van kinderen van die leeftijd. Ik ken de familie niet persoonlijk, maar onze politie heeft hen de voorbije dagen bijgestaan. Het is verschrikkelijk wat ze de afgelopen dagen hebben meegemaakt.'

