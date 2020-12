Vlaams minister-president Jan Jambon roept de vele door corona getroffen Vlamingen in een videoboodschap op om de strenge coronaregels goed te blijven opvolgen.

'Het hangt mee van ons af hoe snel we deze miserie te boven komen. Laten we nu doorzetten. Nu doorgaan. Nu doorduwen. En op een dag zullen we weer kunnen vieren.' De boodschap wordt vanavond/woensdagavond integraal uitgezonden op de VRT, na het 19 uur-Journaal op Eén en na Terzake op Canvas.

We mogen elkaar dan wel niet vastpakken, maar laten we elkaar nu vooral niet loslaten. Bovendien is er hoop en schijnt er, aan de vooravond van Kerstmis, een lichtje. #Kerstboodschap pic.twitter.com/6PKf7H6hmd — Jan Jambon (@JanJambon) December 23, 2020

Vlaams minister-president Jan Jambon richt zich woensdagavond in een kerstboodschap tot alle Vlamingen die al maanden, maar zeker nu tijdens het eindejaar, familiefeesten, kerstmarkten, bezoekjes van vrienden en andere vrijetijdsbesteding moeten missen. 'Begint die hele toestand u ook zo op de zenuwen te werken? Wel beste mensen, mij ook. Ik ben het beu', klapt Jambon uit de biecht. 'Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen kunnen knuffelen. Ik snak naar het goede leven. Ik wil terug normaal kunnen doen.'

Tegelijkertijd hebben veel mensen het nog veel moeilijker, beseft Jambon. 'Mensen die eenzaam thuis of aan hun ziekbed gekluisterd zitten, mensen die door het virus een geliefde verloren hebben, mensen die financieel in de problemen raken. Ik denk aan wie vreest voor zijn job of zaak. Aan jongeren die het niet meer zien zitten. Laten we hen steunen op allerlei manieren', zegt hij. 'We mogen elkaar dan wel niet vastpakken, maar we mogen elkaar nu vooral niet loslaten.'

De minister-president roept Vlamingen op om er het beste van te maken. 'Inderdaad, thuis kunnen we maar heel weinig mensen ontvangen en op café of restaurant gaan is er al helemaal niet bij. Maar we kunnen wel in beperkte groep gaan wandelen of fietsen, en verrassend schone plekjes of gebouwen ontdekken.' Mensen vinden mogelijk ook opnieuw de tijd om te genieten van 'een goed boek, een aangrijpende film of mooie muziek', oppert Jambon.

Strenger voor overtreders

Om zo snel mogelijk terug zonder strenge coronamaatregelen te leven moeten mensen wel de huidige regels blijven opvolgen, waarschuwt de Vlaams minister-president, anders liggen er misschien nog verstrengingen in het verschiet. 'Ik zou u zo graag aan de vooravond van kerstmis een blij verhaal brengen. Maar de omstandigheden zijn er niet naar. Als we die cijfers en die curve niet omlaag krijgen, dan bestaat de kans dat we nog meer van onze vrijheid moeten prijsgeven. Dat zou bijzonder onaangenaam zijn, maar uiteindelijk blijft gezondheid ons kostbaarste goed.'

Hij moedigt de Vlamingen daarom aan de maatregelen correct te blijven opvolgen, en benadrukt tegelijkertijd dat wie ze overtreedt strenger aangepakt zal worden. 'Enkelingen overtreden de afspraken wetens en willens. Ze brengen daarmee onze gezondheid nog meer in gevaar. Dat is onaanvaardbaar. Tegen hen zullen we harder optreden.'

Afsluiten doet Jambon met een boodschap van hoop. 'We kunnen, nee, we gaan deze oorlog winnen. Op menselijk vlak, maar ook op economisch vlak.' De N-VA-politicus verwijst naar een uitspraak van de Britse minister Ernest Bevin, die vlak na de Tweede Wereldoorlog verklaarde dat hij 'licht aan het einde van de tunnel' kon zien, maar dat het maar de vraag was 'hoe spoedig we door de tunnel zullen komen'. 'Dat laatste hebben wij vandaag zelf in handen', zegt Jambon. 'Het hangt mee van ons af hoe snel we deze miserie te boven komen. Laten we nu doorzetten. Nu doorgaan. Nu doorduwen. En op een dag zullen we weer kunnen vieren.'

Dat een kerstboodschap van een Vlaams minister-president integraal wordt uitgezonden op de openbare omroep is uitzonderlijk. Volgens de woordvoerder van Jambon is het mogelijk zelfs een primeur. 'Maar we staan dan ook voor de triestigste en meest miserabele kerstperiode ooit', klinkt het.

'Het hangt mee van ons af hoe snel we deze miserie te boven komen. Laten we nu doorzetten. Nu doorgaan. Nu doorduwen. En op een dag zullen we weer kunnen vieren.' De boodschap wordt vanavond/woensdagavond integraal uitgezonden op de VRT, na het 19 uur-Journaal op Eén en na Terzake op Canvas.Vlaams minister-president Jan Jambon richt zich woensdagavond in een kerstboodschap tot alle Vlamingen die al maanden, maar zeker nu tijdens het eindejaar, familiefeesten, kerstmarkten, bezoekjes van vrienden en andere vrijetijdsbesteding moeten missen. 'Begint die hele toestand u ook zo op de zenuwen te werken? Wel beste mensen, mij ook. Ik ben het beu', klapt Jambon uit de biecht. 'Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen kunnen knuffelen. Ik snak naar het goede leven. Ik wil terug normaal kunnen doen.' Tegelijkertijd hebben veel mensen het nog veel moeilijker, beseft Jambon. 'Mensen die eenzaam thuis of aan hun ziekbed gekluisterd zitten, mensen die door het virus een geliefde verloren hebben, mensen die financieel in de problemen raken. Ik denk aan wie vreest voor zijn job of zaak. Aan jongeren die het niet meer zien zitten. Laten we hen steunen op allerlei manieren', zegt hij. 'We mogen elkaar dan wel niet vastpakken, maar we mogen elkaar nu vooral niet loslaten.' De minister-president roept Vlamingen op om er het beste van te maken. 'Inderdaad, thuis kunnen we maar heel weinig mensen ontvangen en op café of restaurant gaan is er al helemaal niet bij. Maar we kunnen wel in beperkte groep gaan wandelen of fietsen, en verrassend schone plekjes of gebouwen ontdekken.' Mensen vinden mogelijk ook opnieuw de tijd om te genieten van 'een goed boek, een aangrijpende film of mooie muziek', oppert Jambon. Strenger voor overtredersOm zo snel mogelijk terug zonder strenge coronamaatregelen te leven moeten mensen wel de huidige regels blijven opvolgen, waarschuwt de Vlaams minister-president, anders liggen er misschien nog verstrengingen in het verschiet. 'Ik zou u zo graag aan de vooravond van kerstmis een blij verhaal brengen. Maar de omstandigheden zijn er niet naar. Als we die cijfers en die curve niet omlaag krijgen, dan bestaat de kans dat we nog meer van onze vrijheid moeten prijsgeven. Dat zou bijzonder onaangenaam zijn, maar uiteindelijk blijft gezondheid ons kostbaarste goed.' Hij moedigt de Vlamingen daarom aan de maatregelen correct te blijven opvolgen, en benadrukt tegelijkertijd dat wie ze overtreedt strenger aangepakt zal worden. 'Enkelingen overtreden de afspraken wetens en willens. Ze brengen daarmee onze gezondheid nog meer in gevaar. Dat is onaanvaardbaar. Tegen hen zullen we harder optreden.' Afsluiten doet Jambon met een boodschap van hoop. 'We kunnen, nee, we gaan deze oorlog winnen. Op menselijk vlak, maar ook op economisch vlak.' De N-VA-politicus verwijst naar een uitspraak van de Britse minister Ernest Bevin, die vlak na de Tweede Wereldoorlog verklaarde dat hij 'licht aan het einde van de tunnel' kon zien, maar dat het maar de vraag was 'hoe spoedig we door de tunnel zullen komen'. 'Dat laatste hebben wij vandaag zelf in handen', zegt Jambon. 'Het hangt mee van ons af hoe snel we deze miserie te boven komen. Laten we nu doorzetten. Nu doorgaan. Nu doorduwen. En op een dag zullen we weer kunnen vieren.' Dat een kerstboodschap van een Vlaams minister-president integraal wordt uitgezonden op de openbare omroep is uitzonderlijk. Volgens de woordvoerder van Jambon is het mogelijk zelfs een primeur. 'Maar we staan dan ook voor de triestigste en meest miserabele kerstperiode ooit', klinkt het.