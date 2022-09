Iraanse oppositie protesteert aan ministerie Buitenlandse Zaken tegen vrijlating Assadi

Een vijfhonderdtal sympathisanten van de Iraanse oppositie, de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI), heeft maandag aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel opnieuw geprotesteerd tegen de Irandeal van de Belgische regering en de mogelijke overdracht van de veroordeelde terrorist Assadollah Assadi aan Iran. N-VA-boegbeeld Theo Francken kwam zijn steun betuigen en sprak de menigte toe.

De demonstranten vragen de Belgische regering om Assadi niet vrij te laten, want zij geloven dat dit de deur zal openen naar meer terreuractiviteiten in Europa. Assadi werd op 4 februari 2021 in Antwerpen veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, omdat hij een aanslag wilde plegen op een congres van de NCRI nabij Parijs.

De betogers scandeerden onder meer ‘Assadi is een terrorist, laat geen terrorist vrij’, en ‘Schaam jullie, Belgische diplomatie’.

‘Het regime in Teheran blijft enkel aan de macht door geweld en de onderdrukking van het volk. Jullie zijn enorm dapper om hier te komen betogen in België, maar nog moediger zijn de mensen die in Iran zelf protesteren’, verklaarde Francken toen hij de menigte toesprak. Het Kamerlid van N-VA riep de Iraanse gemeenschap op om de strijd die ze voeren vol te houden en te blijven betogen en ziet in de deal tussen België en Iran een gebrek aan kennis van de Belgische regeringsleiders.

‘Als de politici in mijn land de werking van het Iraanse regime echt zouden kennen, dan zouden ze geen deal sluiten met Iran. Dat is het probleem in onze politiek, ze weten niet wat het Iraanse regime echt inhoudt’, stelde Francken.