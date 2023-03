Meer dan honderd politiemensen betrokken bij huiszoeking in Waals Parlement

In het Waals Parlement hebben tientallen leden van de gerechtelijke politie in aanwezigheid van een Naamse onderzoeksrechter een huiszoeking uitgevoerd. Er werden digitale informatie en dossiers meegenomen en verschillende mensen werden verhoord, al dan niet als getuige, luidde het nog.

In totaal vonden een kleine twintig huiszoekingen plaats in Wallonië, Brussel en het zuiden van de Frankrijk in het kader van het onderzoek naar het functioneren van de griffie van het Waals Parlement bij aanbestedingen, luidt het in een gezamenlijke mededeling van de Naamse procureur en de directeur van de Gerechtelijke Politie van Namen.

Volgens Le Soir is het gerecht vooral geïnteresseerd in de omstandigheden waarin het Brusselse Synapsis geselecteerd werd door griffier Frédéric Janssens voor de vernieuwing van de informatica van het parlement. Een bestuurder van de onderneming zou voordien als consultant gewerkt hebben en een kopie van de software, die aangepast moest worden, in zijn bezit gekregen hebben voordat de aanbesteding werd uitgeschreven.

Eind november was het oude Bureau onder leiding van Jean-Claude Marcourt (PS) met dit dossier naar het parket van Namen gestapt, dat het overmaakte aan een onderzoeksrechter.

Lees verder onder het artikel

Meer dan 120 politiemensen

Daarnaast is het gerecht ook geïnteresseerd in de uit de hand gelopen budgetten voor de voetgangerstunnel tussen de parking en het parlement en voor het huis van parlementsleden. Beide projecten stonden onder toezicht van griffier Frédéric Janssens. Die zag begin deze week zijn schorsing met een half jaar verlengd.

Aan de huiszoekingen werd deelgenomen door de onderzoeksrechter, leden van de Federale Gerechtelijke Politie van Namen, Brussel en Luik, en vertegenwoordigers van andere eenheden van de Gerechtelijke Politie zoals de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) en de Federal Computer Unit. In totaal werden meer dan 120 politiemensen ingezet. De griffie van het Waals Parlement kreeg een 50-tal speurders over de vloer. Volgens het gerecht zal het onderzoek van de meegenomen spullen meerdere dagen of weken duren.

‘Alles was ik momenteel kan zeggen, is dat dit geen verrassing is. Er loopt een gerechtelijk onderzoek en deze huiszoeking maakt daar deel van uit’, verklaarde Waals Parlementsvoorzitter André Frédéric, die ‘de volledige medewerking van het parlement en zijn voorzitter’ beklemtoonde. ‘Alles wat ik vraag, is dat er volledige duidelijkheid komt in alle transparantie’, aldus de voorzitter die niets zei over het doel van de huiszoeking.