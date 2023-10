Huiszoekingen in Antwerps diamantkwartier: gerechtelijk onderzoek naar GRIB Diamonds

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar diamantbedrijf GRIB Diamonds vonden gisteren drie huiszoekingen plaats in het Antwerpse diamantkwartier. Dat bevestigt het Antwerps parket aan Knack.

Begin oktober onthulde Knack dat het Amerikaanse ministerie van Financiën GRIB Diamonds op zijn sanctielijst heeft geplaatst om de inkomstenstroom van Rusland verder in te perken. De groothandel in diamant uit de Antwerpse Schupstraat verkoopt sinds 2014 ruwe diamanten in Antwerpen. Die komen uit de Grib-diamantpijp in Noordwest-Rusland.

Na ontginning gaan de diamanten naar Moskou, en vandaar naar GRIB Diamonds in Antwerpen. Vervolgens organiseert GRIB zogenoemde ‘spot market internet auctions’ of online diamantveilingen.

Diamanten in beslag genomen

Knack vernam dat het Antwerpse parket een onderzoek voert naar GRIB Diamonds, en dat wordt bevestigd door parketwoordvoerder Kristof Aerts: ‘Er loopt sinds eind juni een gerechtelijk onderzoek naar een Antwerps diamantbedrijf. Woensdag werden er drie huiszoekingen uitgevoerd in opdracht van de onderzoeksrechter.’

GRIB Diamonds zou volgens het Antwerps parket onder controle staan van entiteiten die voorkomen op de sanctielijst van de Europese Unie.

‘Om sancties te omzeilen zou de diamantfirma het grootste deel van de voorraad hebben versluisd naar niet-EU-landen’, zegt Aerts. ‘Tijdens de zoekingen in het diamantkwartier kon de financiële sectie van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen nog voor 1,5 miljoen dollar diamanten in beslag nemen. Maar intussen lijkt het erop dat de Russische zaakvoerders met de noorderzon zijn vertrokken.’

Volgens het parket zijn de onderzochte feiten op dit moment gekwalificeerd als ‘witwas en inbreuken op een Europese Verordening’.

Raad van State schorst beslissing Thesaurie

Eerder berichtte Knack al dat ook de Antwerpse ondernemingsrechtbank de ontwikkelingen bij GRIB Diamonds opvolgt en er vorige maand een herstructureringsexpert aanstelde. En ook de Raad van State boog zich onlangs nog over GRIB Diamonds.

De Thesaurie – die bij de FOD Financiën verantwoordelijk is voor de opvolging van Ruslandsancties – beschouwde GRIB Diamonds uit voorzorg als een bedrijf dat onder de controle zou staan van VTB Bank, een Russische bank die op de Europese sanctielijsten prijkt. Maar GRIB Diamonds vocht die analyse aan voor de Raad van State. Op 3 oktober schorste de Raad van State de beperkende maatregelen die de Thesaurie aan GRIB Diamonds had opgelegd. Ze oordeelde dat de Thesaurie ‘in deze stand van de procedure’ haar beslissingen ‘niet afdoende’ had verantwoord.

Geen reactie

Knack nam contact op met GRIB Diamonds voor wederhoor, via advocatenkantoor Edson Legal. Dat vertegenwoordigde het diamantbedrijf voor de Ondernemingsrechtbank en de Raad van State. ‘We hebben geen instructie meer van GRIB Diamonds NV’, reageert Edson Legal. ‘We zijn géén advocaat meer van het bedrijf, en we kunnen geen commentaar geven op de zaak.’

We namen ook telefonisch contact op met GRIB Diamonds zelf, maar kregen niemand aan de lijn.