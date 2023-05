Huisartsen verplichten om enkel remgeld aan te rekenen? Vandenbroucke gaat niet in op CD&V-voorstel

CD&V wil dat patiënten van huisartsen, tandartsen of andere praktijken in de eerstelijnszorg automatisch enkel remgeld hoeven te betalen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wuift die vraag weg.

Vandaag kunnen huisartsen en tandartsen zelf beslissen of ze werken met de derdebetalersregeling. Sinds vorig jaar kunnen alle zorgverleners ervoor kiezen om op die manier te werken voor alle medische toepassingen. Concreet komt het erop neer dat patiënten alleen het eigen deel van de kosten betalen, bekend als het remgeld. Wie een verhoogde tegemoetkoming geniet, betaalt maximaal 1 euro per consultatie, anderen 4 euro. In dat systeem is het niet nodig om een doktersbriefje binnen te brengen bij het ziekenfonds en te wachten op gedeeltelijke terugbetaling.

In een interview met Knack pleit CD&V-Kamerlid Nawal Farih voor de automatisering van het systeem. Volgens de Limburgse vallen te veel kwetsbare mensen uit de boot. ‘Vandaag stellen mensen een bezoek aan de eerstelijnszorg uit. Naar schatting 260.000 gezinnen staan op de rem omdat ze bang zijn dat ze hun doktersfactuur niet kunnen betalen. Daardoor verergeren hun klachten alleen maar.’

Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) houdt de boot af. Volgens de socialist tonen de cijfers aan dat een systeem gebaseerd op vrijwilligheid volstaat. ‘Deze regeerperiode heeft de minister ervoor gezorgd dat het verbod op de toepassing van de derdebetalersregeling werd afgeschaft’, zegt een woordvoerder. ‘De afschaffing van dat verbod heeft gezorgd voor een zeer sterke stijging van de toepassing ervan. In een jaar tijd steeg het aandeel huisartsen die met de regeling werken van 65 naar 85 procent.’

Het kabinet-Vandenbroucke stipt nog aan dat er aan verschillende werven wordt gewerkt om de gezondheidszorg ’toegankelijk en betaalbaar’ te maken. ‘Denk aan het inperken van supplementen, inzetten op meer geconventioneerde artsen, en een verbod op supplementen bij mensen met verhoogde tegemoetkoming.’