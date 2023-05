Manager Thomas More ontslagen na beschuldigingen mentaal grensoverschrijdend gedrag

De Thomas More Hogeschool heeft de samenwerking stopgezet met de manager van haar Mechelse businessafdeling. Knack bracht eind maart naar buiten dat de man de spil was in een fraudeonderzoek. Daarnaast waren er klachten over mentaal grensoverschrijdend gedrag.

De Mechelse afdeling van de Thomas More Hogeschool heeft de samenwerking met de manager van de businessafdeling stopgezet. Dat blijkt uit een interne mail die gisterenavond in naam van directeur Stijn Coenen naar alle personeelsleden van de afdeling werd verstuurd en werd per mail door de algemeen directeur van de hogeschool Stijn Coenen aan Knack bevestigd. ‘In onderling overleg zijn de unitmanager en het Directiecomité overeengekomen om de samenwerking te beëindigen. Alle les- en stage-activiteiten voor studenten lopen gewoon door. Dat geldt ook voor de samenwerking met onze externe partners’, aldus Coenen. Eind maart bracht Knack naar buiten dat bedrijfsrevisor PwC een onderzoek voerde naar mogelijke fraude en nepotisme binnen de afdeling, met de manager als spil. De man zette studenten die stage lopen in voor persoonlijke projecten in Kaapverdië.

‘Manipulatief leiderschap’

Ook zou de manager zich hebben bezondigd aan mentaal grensoverschrijdend gedrag. Uit gesprekken die Knack voerde met 20 gewezen en huidige personeelsleden kwam een beeld naar voren van cliëntelisme, vriendjespolitiek en psychologische spelletjes. Getuigen maakten gewag van een ‘hoge werkdruk’, ‘verziekte werksfeer’, ‘gebrek aan menselijkheid’ en ‘manipulatief leiderschap’. Voor sommige getuigen eindigde dat in de loop der jaren in een burn-out of uitval, zonder gedegen opvolging vanuit de hogeschool. Meerdere bronnen gaven aan dat ze op diverse momenten de problematiek hebben aangekaart bij de algemene directie van Thomas More, maar geen gehoor kregen.

Die getuigenissen werden bevestigd in de conclusies van een onderzoek dat de preventiedienst IDEWE midden vorig jaar voerde, na een collectieve melding waarbij zich ruim 40 voormalige en huidige personeelsleden aansloten. Daarin klonk het dat er ‘aanwijzingen waren van instrumenteel grensoverschrijdend gedrag, en gebruik of misbruik van de machtspositie van de unitmanager.’

Desondanks zette de hogeschool de samenwerking met de man voort. Begin januari ging hij opnieuw aan de slag. In overleg met de manager werd een welzijnsactieplan opgesteld en diende hij een leiderschapstraject te volgen. Volgens getuigen met wie Knack sprak, bleef de man een verdeel-en-heerspolitiek hanteren en gaf hij op diverse momenten bij collega’s aan ‘te weten wie achter de beschadigingsoperatie schuilgaat’.

Nieuwe vaststellingen

Dat het welzijnsactieplan niet naar behoren werd opgevolgd, is nu ook de conclusie van de Thomas More Hogeschool. In de mail klinkt het dat er ‘tijdens de opvolging van het actieplan nieuwe vaststellingen werden gemaakt’. De hogeschool concludeert ‘dat de verantwoordelijkheid om het vertrouwen binnen de businessafdeling te herstellen niet werd opgenomen’.

Uit de audit van PwC bleek eveneens dat ‘er een beleid is gevoerd dat niet in lijn ligt met de courante maatregelen ter voorkoming van belangenvermenging’ en dat er een gebrek aan transparantie was. Concrete bewijzen voor zelfverrijking en misbruik van goederen of middelen vond PwC niet.

De functie wordt tijdelijk ingevuld. Ondertussen gaat de hogeschool op zoek naar een nieuwe hoofdmanager.