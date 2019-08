Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans begrijpt steeds minder van de weerstand tegen klimaatmaatregelen. 'De tijd dringt.'

Op 1 augustus haalde België twee keer het wetenschappelijk topvakblad Nature. Dat klinkt geweldig, maar het was geen goed nieuws. Op pagina 10 luidde het dat de branden in het Noordpoolgebied in juni en juli meer dan 100 miljoen ton broeikasgassen loslieten in de atmosfeer. Volgens Nature was dat het equivalent van de jaarlijkse CO2-emissie van ons land.

...