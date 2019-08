Vanaf september komen er nieuwe schoolstakingen, verzekert klimaatactiviste Anuna De Wever. En ze wil het Amazonewoud redden.

Tot dusver hebben de klimaatprotestacties bitter weinig uitgehaald. Tienduizenden jongeren spijbelden begin dit jaar voor het klimaat, maar de politieke reacties bleven uit. Toch toont Anuna De Wever, de 18-jarige activiste die het gezicht werd van de schoolstakingen, zich strijdlustig.

En dus komen er in september nieuwe acties. Op 20 september wordt Youth for Climate heropgestart met een global strike, waarbij jonge klimaatactivisten over de hele wereld op straat komen. 'We hebben al de steun van de vakbonden, en ook de volwassenen zullen weer mee op straat komen', zegt De Wever. Daarna wil ze wekelijks actievoeren, al zullen de schoolstakingen wel beperkt worden tot één keer per maand.

Ik wil zien dat het klimaat voor élke partij een prioriteit wordt.

Tegelijk heeft Youth for Climate zijn strategie aangepast. Zo wil De Wever de brug slaan naar de bedrijfswereld. 'Er zijn heel wat bedrijven die onze Sign for My Future-petitie voor een ambitieuzer klimaatbeleid hebben getekend. Met ons klimaatexpertenpanel hebben we een lijst concrete maatregelen opgesteld voor bedrijven die de stap naar CO2-neutraliteit willen zetten. Als de politieke wereld niet volwassen genoeg is om maatregelen te nemen, zien bedrijven hopelijk wél in dat er iets moet gebeuren.'

Ook wil De Wever mikken op het onderwijs. 'In de klas komt klimaatverandering totaal niet aan bod. Daarom willen we één keer per maand een delegatie van Youth for Climate naar scholen sturen om les te geven.'

Toch heeft Youth for Climate de politiek nog niet helemaal opgegeven. Zo hoopt De Wever nog altijd dat de Klimaatwet snel ondertekend wordt. 'Ik wil zien dat het klimaat voor élke partij een prioriteit wordt. Ook het Vlaams Belang en de N-VA moeten klimaatleiders worden.'

Ik heb aan mezelf beloofd om nooit meer het vliegtuig te nemen.

Na die eerste reeks protesten gaat Youth for Climate globaal. Zo zal De Wever met een delegatie van Youth for Climate naar het Amazonewoud afreizen. Daar zal ze onder andere Raoni Metuktire ontmoeten, de welbekende leider van de Caiapó-stam die in het Braziliaanse regenwoud leeft. 'Het Amazonewoud is de groene long van onze planeet, maar dreigt onder de Braziliaanse president, Jair Bolsonaro, verwoest te worden. Dat zou een ramp zijn voor de hele wereld.' Daarna zal ze met de bus doorreizen naar Santiago de Chile, waar ze op 2 december zal deelnemen aan de COP-Klimaatconferentie. 'Ik wil erop toezien dat de Belgische politici daar hun job doen.'

Toch plaatst die reis De Wever voor een dilemma. Net als de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is ze van plan de oversteek naar Brazilië per zeilboot te maken, een reis die meer dan een maand zou duren. Maar volgens een berekening van het Braziliaanse instituut dat de klimaatactievoerders uitnodigt, genereert zelfs de meest milieuvriendelijke Greenpeace-zeilboot meer CO2-uitstoot dan een vliegtuigreis.

Bij Youth for Climate wordt de meest klimaatvriendelijke reiswijze nog berekend. Tegelijk beseft De Wever dat het vreemd zou overkomen om met het vliegtuig te gaan. 'Ik heb aan mezelf beloofd om nooit meer het vliegtuig te nemen. Maar ik zal altijd kiezen voor de meest klimaatvriendelijke optie. We gaan in het Amazonewoud sowieso bomen planten om onze uitstoot te compenseren.'