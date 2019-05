Groen is nu de grootste partij van Gent, terwijl de SP.A, die tot voor kort onoverwinnelijk leek in de Oost-Vlaamse stad, terugzakt naar een vierde plaats.

Toen de Gentse groenen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in een kartel met de SP.A stapten, dachten velen dat ze hun eigen doodsvonnis hadden ondertekend. Verwacht werd dat de machtige socialisten onder leiding van toenmalig burgemeester Daniël Termont Groen vakkundig zouden doodknuffelen. Zeker toen de groene schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw, uitgroeide tot het gezicht van het aanvankelijk zo verguisde circulatieplan.

Terwijl de verwachte groene golf in Vlaanderen uitbleef, werd Gent er wel degelijk door overspoeld.

Maar dat raakte verbazend snel verteerd, en tegen de verkiezingen van oktober vorig jaar werd Watteeuw steeds luider geprezen vanwege zijn politieke moed. Het gevolg was dat Groen als winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam, terwijl zijn getourmenteerde kartelpartner SP.A slaag kreeg. Die trend zette zich ook zondag voort: terwijl de verwachte groene golf in Vlaanderen uitbleef, werd Gent er wel degelijk door overspoeld. In het Vlaams Parlement groeit de partij, die werd aangevoerd door Björn Rzoska, met 4,5 procentpunten en in de Kamer met 4 procentpunten. Opvallend daarbij is wel dat Evita Willaert, de nummer twee op de Kamerlijst, haast 1000 voorkeurstemmen meer binnenrijft dan lijsttrekker Stefaan van Hecke.

