Omwille van de maatregelen rond covid-19, werd de jaarlijkse Difference Day dit jaar voor het eerst via livestream uitgezonden.

In 1993 riepen de Verenigde Naties 3 mei uit tot Werelddag van de Persvrijheid. Ter gelegenheid van deze Werelddag van de Persvrijheid organiseren de Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Erasmushogeschool Brussel, IHECS, BOZAR en Evens Foundation samen met andere partners Difference Day.

Difference Day honoreert mensen, instellingen en organisaties die het verschil maken in het uitdragen en promoten van vrijheid van meningsuiting, zonder deze evenwel te verabsoluteren.

Roularta is als uitgever van magazines als Knack, Le Vif, Trends, Trends-Tendances, ... van bij de start trouwe en fiere partner van Difference Day.

Om het met de woorden van Knack te stellen: omdat de waarheid niet altijd in het midden ligt of in de uitersten, maar wel in de vrijheid voor journalisten om over alle facetten te kunnen rapporteren.

Omwille van de maatregelen rond covid-19, werd het event dit jaar via livestream uitgezonden via de site van Difference Day en de websites van verschillende media. Herbekijk hieronder, met onder andere VUB-rector Caroline Pauwels en ULB-rector Yvon Englert en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

