Groep supporters onwel na voetbalwedstrijd: ‘Slachtoffers spreken van prikincident’

In Mechelen zijn zaterdagavond een 15-tal voetbalfans onwel geworden in het stadion van KV Mechelen, bij de wedstrijd tegen Racing Genk.

Dat zegt de lokale politie, die een onderzoek is gestart naar de oorzaak van het incident.

Volgens de politie werden enkele van de slachtoffers overgebracht naar het ziekenhuis, de rest werd ter plaatse verzorgd. Voorlopig zou niemand er erg aan toe zijn.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd en of er mogelijk sprake is van kwaad opzet.

Op sociale media wordt door supporters van KV Mechelen gezegd dat slachtoffers geprikt zouden zijn met een naald. ‘De slachtoffers vertelden over een prikincident’, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande aan de VRT.

Of het hier gaat om gevallen van ‘needle spiking‘, waarbij iemand ongewild een verdovende stof krijgt ingespoten, wordt door de politie onderzocht, maar volgens De Standaard zouden voorlopig geen sporen van verdovende middelen gevonden zijn in het bloed van de slachtoffers.