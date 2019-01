Groen, PVDA en DéFi mogen meer uitgeven dan ze kunnen tijdens de komende kiescampagne

In 2014 gaf Groen slechts 28,1 procent uit van het toelagen maximumbedrag. Bij PVDA was dat 7,7 procent en Défi 28,5 procent. Dat blijkt uit een studie van Leuvense onderzoekers die gepubliceerd werd als een VIVES Beleidspaper.

Delen Van alle partijen mogen N-VA en CD&V voor de campagne van de federale, regionale en Europese verkiezingen het meest spenderen.

Van alle partijen mogen N-VA (6,6 miljoen) en CD&V (5,2 miljoen) voor de campagne van de federale, regionale en Europese verkiezingen het meest spenderen. N-VA zou bij een dergelijke maximale campagne slechts 27,8 procent van haar vlottende activa besteden. Ook bij SP.A (28,9 procent), PS (28,4 procent) en CD&V (32,4 procent) blijft dit percentage relatief laag. Bij MR, CDH, Vlaams Belang en Open VLD gaat het om ongeveer de helft.

Terwijl Groen maximaal 4,06 miljoen mag uitgeven beschikt het volgens de Leuvense onderzoekers tegenwoordig slechts over 3,4 miljoen aan vlottende activa. Bij PVDA is dat respectievelijk 5,06 miljoen en 1,29 miljoen en bij DéFi 3,2 en 1,07 miljoen. Als Groen deze keer echter net als in 2014 slechts 28,1 procent uitgeeft van wat maximaal kan zal ze slechts 1,14 miljoen euro uitgeven, waarvoor het wel voldoende middelen heeft. PVDA zou in die hypothese slechts 390.902 euro uitgeven en Défi 914.708 euro.