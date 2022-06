Groen-covoorzitter Nadia Naji: ‘Er zijn al genoeg macho’s in de Wetstraat’

‘Ik vind het heel erg als Brusselse ouders hun dochters niet met een gerust hart kunnen laten vertrekken’, zegt Groen-covoorzitter Nadia Naji.



Wanneer we Nadia Naji treffen, heeft ze net een gesprek gehad met Beweging.net, het vroegere ACW. Sinds haar aanstelling tot Groen-covoorzitter op 11 juni ontmoet ze samen met collega Jeremie Vaneeckhout in een sneltempo verschillende middenveldorganisaties. Óók Beweging.net dus, dat traditioneel tot CD&V-kringen behoort.

‘Tijdens onze interne campagne zeiden we dat we een bondgenoot willen zijn van álle progressieve stemmen, want zij zijn vandaag niet dominant’, zegt Naji. ‘We zitten om de tafel met Beweging.net, maar we zien ook milieu- en armoedeorganisaties.’

Volgens de nieuwe CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is zijn partij nochtans de ‘enige verstandige groene partij’. In tegenstelling tot Groen, klonk het afgelopen zaterdag, wil de CD&V de volgende generaties niet ‘met de schulden van de huidige opzadelen’.

Nadia Naji: Ik vond het jammer dat hij zich moest afzetten tegen andere partijen, en dat al in zijn eerste speech als voorzitter. Hij heeft nochtans veel tijd gehad om die speech voor te bereiden. Hij noemt ons dom, en dat is echt niet oké. We zouden alle dossiers eens moeten overlopen. Neem het stikstofbeleid. Daar is Groen al sinds 2003 niet meer verantwoordelijk voor. Ik zou weleens willen horen hoe verstandig de CD&V dat heeft aangepakt.

Volgens critici riskeren de nieuwe voorzitters de federale regering nog meer te verlammen. Nieuwe gezichten hebben een geldingsdrang.

Naji: Jeremie en ik zeggen vanaf dag één dat wij anders aan politiek moeten doen. Er zijn al genoeg macho’s in de Wetstraat, we hebben geen behoefte aan extra Georges-Louis Bouchezs (MR). Maar daarnaast is een partij meer dan een regeringspartner alleen. We mogen laten zien dat we andere ideeën hebben, ideeën die het niet altijd halen omdat we compromissen moeten sluiten. Daarvoor hoef je andere partijen of ministers niet te schofferen.

Vorige week irriteerde u de socialisten met een wetsvoorstel om het sociaal energietarief permanent te maken voor 2 miljoen Belgen. U gedroeg zich deloyaal, zegt Vooruit.

Naji: Er is niets mis met voorstellen doen in het parlement. Onze Kamerleden deden gewoon hun job. Op regeringsniveau hebben we altijd correct gehandeld, ik zie het probleem dus niet.

Hebt u Vooruit-voorzitter Conner Rousseau al ontmoet?

Naji: Dat staat deze week op de agenda.

U woont in Molenbeek, een gemeente waar Rousseau zich niet in België voelt. Zult u hem een rondleiding geven?

Naji:(lacht) We hebben in de buurt van ons partijhoofdkwartier afgesproken, maar ik ben zeker bereid hem een rondleiding te geven. Al denk ik dat ondertussen half Molenbeek hem heeft uitgenodigd.

In uw eerste televisieoptreden zei u dat iedereen goed samenleeft in Brussel. Hoe rijmt u dat met het geweld op recreatiedomeinen zoals de Gentse Blaarmeersen, waar Brusselse jongeren vaak de hoofdrol spelen?

Naji: Met ‘goed samenleven’ bedoelde ik dat wij Brusselaars niet wakker liggen van elkaars afkomst. Maar het is héél duidelijk dat er problemen zijn. Ik vind het erg als ouders hun dochters niet met een gerust hart kunnen laten vertrekken. Een kleine groep jongeren misdraagt zich, dat is ontolereerbaar. Daar staat tegenover dat alle jongeren recht hebben op recreatie. We gooien hen nu op een hoop via identiteitscontroles aan stations. Bij mijn weten is etnisch profileren nog steeds illegaal en oneerlijk. In de ogen van veel burgers delegitimeert de politie zichzelf door onschuldige mensen lastig te vallen.

In de ogen van veel burgers delegitimeert de politie zichzelf door onschuldige mensen lastig te vallen.

Groen maakt deel uit van het stadsbestuur in Gent, waar de politie Brusselaars opwacht op de treinperrons en op zonnige dagen de helikopter laat uitrukken.

Naji:(voorzichtig) We moeten daar in dialoog treden. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, maar dat moet kunnen zonder dat iemand zich geviseerd voelt vanwege zijn huidskleur of postcode.

Uw partij zit ook in de Brusselse regering. Wat doet zij aan het probleem?

Naji: Ik steun de organisatie Pool Is Cool (die ijvert voor meer locaties voor openluchtzwemmen in Brussel, nvdr) al lang. Er is te weinig geïnvesteerd in publieke zwembaden, niet alleen in Brussel, maar ook in Vlaanderen. Het moet wel gezegd dat deze Brusselse regering twee openluchtzwemplekken creëert in Neerpede en op de Abattoir-site in Anderlecht, maar dat is niet genoeg.

Nog een vraag over het abortusdossier. U wilt het recht op abortus in de grondwet verankeren. Waarom?

Naji: Wat in de Verenigde Staten gebeurt, bewijst dat vrouwenrechten niet verworven zijn. Ik weet welke rechten we vandaag hebben, maar hoe ziet de situatie eruit over 100 jaar? Met een verankering in de grondwet kunnen we dat garanderen. Daarnaast is er op parlementair vlak een expertengroep die tegen het einde van het jaar met een advies komt over een versoepeling van de abortuswet. Het debat is dus nog niet afgerond.