Is Hendrik Bogaert de Willie Wonka van de Wetstraat?

Geen mooiere kerstfilm dit jaar dan Wonka, de zoeterige origin story van Willie Wonka uit Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory. Als Timothée Chalamet met dat onschuldige stemmetje van hem helemaal op het einde van de film de klassieker Pure Imagination zingt, raakte ik helemaal betoverd en rolde er een traan over mijn wang.

Come with me and you’ll be

In a world of pure imagination

Reach out, touch what was once

Just in your imagination

Ik zal u de kinderdromen besparen die weer voor mijn ogen begonnen te dansen, maar ik durf er wel aardig wat kerstpakjes op te verwedden dat ook Hendrik Bogaert en Els Ampe Wonka al hebben gezien. Het was het allerlaatste zetje dat ze nodig hadden om eindelijk hun dromen na te jagen: een eigen partij oprichten.

Voor Hendrik Bogaert behoeft het zelfs geen verdere uitleg. Weinig bekend is misschien wel dat de man, naast een visionair politicus, ook ooit een chocolatier was. Zijn bedrijf Eden Chocolates begon in Jabbeke, richtte zich daarna vooral op de Chinese markt maar, euh, bestaat vandaag niet meer. Niettemin, ik twijfel er niet aan dat Bogaert zichzelf al zijn hele leven als een soort van West-Vlaamse Willie Wonka ziet. Alleen al het sprankelende logo van Redelijk Rechts bewijst dat hij evenveel fantasie heeft als Wonka.

Volgens mij houdt Bogaert wel meer van de versie van Wonka die Roald Dahl in zijn boek uit 1964 neerzette dan het wel heel zoetgevooisde exemplaar uit de film van Paul King. Dahl maakte van Wonka oorspronkelijk een wat rare, chagrijnige man. ‘Mijn ideologie valt deels buiten de liberale democratie’, zei Bogaert in De Standaard. Ik denk ook niet dat Wonka in de liberale democratie geloofde. De bizarre rants die Bogaert de voorbije jaren hield – herinnert u zich zijn fantastische voorstel nog om religieuze symbolen te verbieden voor alle godsdiensten met een aanhang groter dan 5 procent van de bevolking? – hadden misschien zelfs wel van een oudere Wonka kunnen komen. Voor Bogaert geen sensitivityreaders, zoals er dit jaar met een rood pennetje door alle romans van Roald Dahl gingen.

Ook in Els Ampe zit wel wat van het krankzinnige dat een tovenaar als Wonka heeft. In Het Laatste Nieuws voorspelt ze donderdag met droge ogen dat ze met haar nieuwe partij, Voor U, in juni al meteen 7 procent van de stemmen zal behalen. De krant nam het – heel ontroerend – ook nog eens ernstig. Voorlopig heeft Ampe enkel de oud-VRT-journalist Peter Verlinden, als een knorrige oompa loompa, naast haar staan. Maar wie weet?

If you want to view paradise

Simply look around and view it

Anything you want to, do it

Wanna change the world?

There’s nothing to it

Misschien vertellen we dit kerstverhaal over enkele jaren aan onze kinderen: in de stille week voor kerst van 2023 waren daar plots Hendrik Bogaert en Els Ampe die bij ons aanklopten. Het was dan wel geen chocolade dat ze voor ons hadden, maar wel de warme gedachte dat er zelfs voor zulke rancuneuze, narcistische politici nog altijd een plekje zal zijn in Vlaanderen.