Voorzitter Naomi Izabela neemt afscheid van de Antwerpse jeugdraad: ‘Wetstraat, here I come!’

Naomi Izabela (19) neemt afscheid van de Antwerpse jeugdraad om voluit te gaan voor een leven op het kruispunt van media en politiek.

Naomi Izabela is een gesmaakte gast in praatprogramma’s zoals De Zevende Dag en De Afspraak. Deze optredens hebben haar doen nadenken over haar toekomst, vertelt ze in De Zondag.

‘Ik heb deze week afscheid genomen van de jeugdraad. Ik ben drie jaar bestuurslid geweest, waarvan één jaar voorzitter. Ik heb dat heel graag gedaan. De jeugdraad heeft mij mee gevormd tot wie ik ben. Het is ook dankzij de jeugdraad dat ik de media en de politiek heb leren kennen. Dat zijn werelden die mij liggen, die mij fascineren. Ik wil daar verder in gaan en daarom is het tijd om los te breken. Ik zou ook graag hogere studies aanvatten – ik denk nog na over de richting.’

Izabela geeft toe dat er aan haar mouw wordt getrokken om deel te nemen aan de verkiezingen van volgend jaar. ‘Dat flatteert mij. Al hoop ik dat ze mij niet alleen willen voor mijn profiel – een jonge vrouw met een diverse achtergrond. Ooit ga ik de politiek in, sowieso, maar volgend jaar komt te vroeg.’

Het grootste probleem is volgens haar dat er geen vertrouwen meer is in politici. ‘Waar zijn de visionaire politici naartoe? Waar zijn de politici die nadenken op lange termijn? De begroting staat diep in het rood en wat doen politici? Spelletjes spelen. Maar wie zal de rekening betalen? Mijn generatie, hé! Wie ligt daarvan wakker? Vandaar mijn oproep aan de politiek: durf het partijbelang eens los te laten, denk eens verder dan de stemmen en de likes. Anders dreig je de mensen te verliezen – ook de jongeren.’

‘Nochtans zijn jongeren bezig met thema’s zoals klimaat, migratie en begroting’, weet Izabela. ‘Alleen: ze durven zich niet altijd uit te spreken, omdat ze niet in een politieke hoek geduwd willen worden. Ik begrijp dat, ik wil ook nog even wegblijven van de partijpolitiek en op een ongebonden manier kunnen praten.’

Op de vraag waar ze over vijf jaar wil staan, antwoordt Izabela enthousiast: ‘De Oprah Winfrey van Vlaanderen worden, dat is mijn grote droom. Stel u voor: een eigen talkshow op televisie over maatschappelijke thema’s. Oprah was altijd al een rolmodel voor mij. Ik hoop dat ik ooit – net zoals zij – een rolmodel kan zijn voor anderen. Eén ding staat vast: Wetstraat, watch out, here I come!’

Lees het volledige interview met Naomi Izabela op De Zondag.