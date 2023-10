Kraakpand in Wetstraat geëvacueerd

De Brusselse politie is vrijdagochtend omstreeks 6 uur begonnen met de evacuatie van het kraakpand in de Wetstraat, naast het vroegere hoofdkwartier van CD&V. In het gebouw waren nog een twintigtal asielzoekers aanwezig. Het collectief ‘Stop de opvangcrisis’ had gepland vandaag/vrijdag het pand vrij te maken, nadat ze een uitzettingsbevel hadden gekregen.

‘Ze zijn rond 6 uur aangekomen, met hun zaklampen, ik sliep toen nog’, zegt een van de bewoners aan Belga. Ze hebben ons enkel gezegd dat we moeten vertrekken, maar ik heb nu geen plek meer om te slapen.’

Vastgoedbedrijf Atenor, eigenaar van het gebouw, gaf gisteren/donderdag een veertigtal bewoners onderdak in een hotel. De komende vier maanden legt Atenor daarvoor elke maand 30.000 euro op tafel.

‘Deze uitzetting werpt opnieuw een licht op de asielzoekers die de overheid op straat laat slapen’, zegt Alexia, woordvoerster voor het collectief. ‘De regionale en federale autoriteiten werden om oplossingen gevraagd, maar hebben niet willen luisteren.’

Een rechter verplichtte de bewoners van het kraakpand enige tijd geleden om het gebouw te verlaten, dit nadat eerder ook staatssecretaris voor Asiel- en Migratie Nicole De Moor (CD&V) en Fedasil verantwoordelijk werden gesteld voor de uitbating van het pand. Vanaf vandaag/vrijdag konden de politiediensten de asielzoekers zonder pardon het pand uitzetten.