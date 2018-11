'Gele hesjes' willen zaterdag Parijs lam leggen

'We voelen weinig steun. Als men twee man meestuurt met de deurwaarders, kunnen die weinig doen', zegt Johan Mattart van Brafco. 'Het kan beter.'

De raffinaderij van Total Petrochemical in Feluy (Henegouwen) is nog steeds geblokkeerd. Dat is een van de grootste in Europa, zegt Mattart. 'Het depot in Wierde is wel weer open, maar dat wordt bevoorraad via Feluy. In Sclessin en Wandre zijn de blokkades nu even weg, maar als de politie daar vertrekt, komen de blokkades terug.'

Het probleem is volgens Mattart dat het gaat om individuen, en dat er dus geen organisatie aangepakt kan worden. 'De politie noteert de identiteit van de manifestanten en vervolgens trekken die naar een ander depot', klinkt het. 'Het feit dat het niet om een georganiseerde groep gaat, maakt het zeer moeilijk. Het zijn telkens andere mensen.'

De bevoorrading van consumenten komt voorlopig niet in gevaar, benadrukt Mattart. Wel is het 'niet prettig' voor lokale brandstofhandelaars, die meer moeite moeten doen om zich te bevoorraden.

Brafco vindt dat de actie verkeerd gericht is. 'Ze zullen het land niet kunnen droogleggen, dat lukt nooit. Ze zouden veel meer kunnen bereiken als ze zich op de Wetstraat richten. Door depots te blokkeren, doen ze niemand een plezier.'

Olivier Neirynck, technisch directeur bij Brafco, klaagt voorts aan dat de actievoerders ook vrachtwagens blokkeren die stookolie leveren. Nochtans hadden ze beloofd dat niet te doen.

Frankrijk

In Frankrijk veroorzaakt het protest van de 'gilets jaunes' (gele hesjes) tegen de hogere brandstofprijzen maandag opnieuw hinder voor het verkeer. Aan tolkantoren, op snelwegen en ringwegen vinden opnieuw allerlei manifestaties plaats, zoals blokkades of filterblokkades.

De groep Total meldt dat twee Franse depots zijn geblokkeerd, in Vern bij Rennes en Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône). De raffinaderijen van de groep zijn nog niet getroffen.

In heel Frankrijk protesteerden zaterdag en zondag vele tienduizenden mensen tegen de geplande belastingverhogingen en het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron.

Parijs blokkeren

De actievoerders hebben op Facebook twee oproepen gelanceerd om zaterdag te manifesteren 'te voet, te paard of met de wagen' om de Franse hoofdstad Parijs te 'blokkeren'.

Frank Buhler, een van de initiatiefnemers van de protestbeweging, doet de aankondiging in een videoboodschap op Facebook. Hij roept de manifestanten op om zich over de hele stad te verdelen. '24 november, is Parijs geblokkeerd, 24 november, is Parijs 'ville morte' (een dode stad, nvdr.)', aldus Buhl.

Tegen maandagmiddag was de videoboodschap al meer dan 165.000 maal afgespeeld en meer dan 13.000 keer gedeeld, met meer dan 2.300 reacties. Een andere Facebookpagina, genaamd 'Acte 2 Toute la France à Paris' en opgericht door Eric Drouet uit Melun, ten zuiden van Parijs, roept op om zaterdag bijeen te komen op de place de la Concorde in Parijs.

Het evenement telde maandagmiddag al meer dan 21.000 'deelnemers' en meer dan 150.000 'geïnteresseerden'.