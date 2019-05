Bijna de helft van de kunstmest die de landbouw gebruikt, is illegaal. Het is dus niet alleen de schuld van de veeteelt dat onze waterlopen vervuild zijn, schrijft De Standaard donderdag.

Algemeen wordt aangenomen dat de vervuiling van onze waterlopen grotendeels te wijten is aan de veeteelt en de fraude in de veeteelt. Maar ook bij de groenteteelt blijkt er misbruik in het spel. Daarbij gaat het over kunstmest. 'De fraude bij de kunstmest is eigenlijk nog groter dan bij de dierlijke mest', zegt professor Jeroen Buysse, mestspecialist aan de UGent aan De Standaard.

Het probleem is dat niemand controleert hoeveel kunstmest er precies gebruikt wordt. Boeren moeten bij de Mestbank aangeven hoeveel kunstmest ze verwerken. Uit het Mestrapport 2018 blijkt dat 48,6 miljoen kilogram stikstof uit kunstmest op Vlaamse landbouwgrond werd gebruikt, ­tegenover 90,6 miljoen kilogram uit dierlijke mest. Maar uit een extrapolatie van de boekhoudgegevens van zo'n 700 landbouwers blijkt het om 84,2 miljoen kilogram stikstof uit kunstmest te gaan. Dat betekent dus dat de helft van de kunstmest illegaal wordt gebruikt.

De Vlaamse Landmaatschappij erkent dat er een probleem is met de kunstmest. In het nieuwe Mestactieplan worden kunstmesthandelaars en boeren verplicht om de verhandelde en de gebruikte hoeveelheden kunstmest digitaal te registreren. 'Dat zal toelaten om beide datasets te vergelijken en foutieve registratie op te sporen en te bestraffen', klinkt het.