Megastallen voor koeien, varkens en kippen brengen veel overlast met zich mee voor de omwonenden. Steeds meer burgers worden expert in de milieuwetgeving en dienen bezwaarschriften in. 'Politici herschrijven soms de wetgeving om boeren ter wille te zijn.'

In het Kempense Merksplas wil een agro-industrieel een vergunning voor een stal met bijna 1500 koeien en kalveren. In het Haspengouwse Halen wil een Nederlander een stal voor 3300 moedervarkens en hun biggen. In Oudenaarde beroert een stal met 150.000 kippen de gemoederen. Het concept van de megastal zit in de lift. De landbouwsector lijkt uit elkaar te vallen in grote agro-industriële projecten aan de ene kant en biolandbouw voor nichemarkten aan de andere. Landbouwers die daartussenin zitten, krijgen het moeilijk.

...