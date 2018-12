Francken wil uitstap uit VN-migratiepact op tafel van regeringsonderhandelingen

Dat zegt hij in de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure.

'Dit pact raakt aan het DNA van mijn partij', aldus Francken, 'omdat het gaat over de soevereiniteit van de staten en over de mogelijkheid om de grenzen te controleren.'

Premier Michel schaarde zich eerder deze week in Marrakesh achter het VN-migratiepact. Binnenkort wordt het officieel goedgekeurd tijdens een algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Regering

De N-VA'er sluit niet uit om opnieuw met de MR van premier Charles Michel in zee te gaan. 'Ik heb niets tegen Charles Michel', klinkt het. 'Het was niet altijd gemakkelijk voor de MR in deze regering. Voor mij zijn het vooral CD&V en Open VLD die vandaag het verzet leiden.'

'We zullen zien hoe de burgers de kaarten schudden', aldus nog Francken. 'Als ik moet kiezen tussen een links of een rechts beleid op het vlak van veiligheid, socio-economische zaken en migratie, dan kies ik uiteraard voor rechts.'