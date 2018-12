Waarom de dubbele boodschap van N-VA in de regering niet kon blijven duren

Donderdagmiddag 6 december. Op de federale N-VA-kabinetten werden 'documenten van servers gehaald en papieren versnipperd', aldus een betrokkene. Op dat moment was het Kamerdebat over de toekomst van de regering-Michel nog maar net begonnen. Terwijl N-VA-fractieleider Peter De Roover zijn Open VLD-collega Patrick Dewael met enig aplomb voor de voeten wierp dat als hij de N-VA uit de regering wilde duwen, hij dat maar moest doen, was het kabinetspersoneel al volop bezig met mails te deleten en documenten te vernietigen. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei zaterdag dat hij zich dat Kamerdebat zou blijven herinneren als een moment waarop hij 'een premier had gezien die gevochten heeft voor zijn coalitie', maar die 'uitgelachen werd door CD&V en Open VLD'. Hij vertelde er niet bij dat terwijl Charles Michel zich in het parlementair halfrond waagde aan zijn last hurrah, het N-VA-hoofdkwartier zijn kabinetten al het consigne had gegeven om de aftocht voor te bereiden.

