Gelukkig hebben we het Passenger Locator Form (PLF)', zegt Paul Pardon. 'Zonder die formulieren zou het een stuk moeilijker zijn om de contacttracing op te starten wanneer blijkt dat een covid-19-patiënt op een vlucht zat. De PLF's zijn sinds afgelopen zomer verplicht in te vullen voor reizigers. Vóór die verplichting bleken sommige buitenlandse luchtvaartmaatschappijen niet geneigd om passagierslijsten correct door te geven. 'Ofwel deden ze het te laat, onvolledig en gewoon niet', aldus Pardon, de federale topambtenaar die voorzitter is van de Risk Management Group.De lijsten zijn cruciaal in het opsporen van hoogrisicocontacten. Vanaf blijkt dat een besmette patiënt op een vliegtuig zat, worden alle passagiers rondom die persoon opgespoord. Volgens Pardon gaat het momenteel om enkele honderden contacten per maand. Dankzij de PLF's, waarop reizigers ook hun zitplaats moeten noteren, gaat het werk vlotter. Maar mochten die documenten verkeerd of onvolledig zijn ingevuld, dan heeft ons land weinig juridische armslag om luchtvaartmaatschappijen te dwingen om passagierslijsten door te geven.Pardon houdt zijn hart vast voor het post-coronatijdperk. Dan vallen de PLF's meer dan waarschijnlijk weg. Maar daarmee zijn gevaarlijke ziektes niet van de baan. Ook naar mogelijke besmettingen van hersenvliesontsteking en tuberculose voert ons land contactonderzoek. En in de meeste gevallen gaat daar hoge tijdsdruk mee gepaard. Hoe moeilijker de toegang tot de lijsten, hoe groter de kans op extra besmettingen.Om die reden vraagt Pardon strengere wetgeving. 'Nu zijn we te afhankelijk van de luchtvaartmaatschappijen. Als we 's morgens een oproep versturen, zouden we diezelfde dag al gegevens moeten ontvangen.' De oproep geldt trouwens ook voor internationaal bus- en treinverkeer. Sinds 2017 zijn reisorganisaties nochtans verplicht om hun passagierslijsten door te sturen naar het Crisiscentrum. Maar die dynamiek zag het levenslicht in het kader van de strijd tegen terreur. 'Er is een verschil tussen de toegang in functie van de volksgezondheid enerzijds en die van de veiligheid anderzijds', zegt Pardon.