Kunst en cultuur hebben elke dag een maatschappelijke impact, dat willen meer dan 25 Vlaamse en Brusselse kunst- en cultuurorganisaties vandaag vieren met wat ze noemen "Fair Saturday".

Het moet immers niet elke dag "Black Friday" zijn, vinden de organisatoren.

Fair Saturday is een wereldwijde beweging die elke zaterdag volgend op de consumptiehoogmis van Black Friday de verbindende sociale impact van kunst en cultuur centraal zet. Dit jaar valt het initiatief dus op 30 november.

Kunstenaars en cultuurorganisaties van over de hele wereld zetten hun werking dan in het teken van een maatschappelijk doel naar keuze en geven zo een positief antwoord op Black Friday. 'Het protest op de recent aangekondigde besparingen op cultuur toont dat cultuur het hart van onze maatschappij raakt, stellen Leen Laconte van Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en Leen Vanderschueren van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra (VVC) vast.

'Cultuurmakers zijn verschilmakers. We hebben het hele jaar door maatschappelijke impact. Fair Saturday is een uitstekende gelegenheid om dat in de kijker te zetten.'

Meer dan 25 Vlaamse en Brusselse organisaties nemen deel aan Fair Saturday, onder meer BUDA, Vooruit, STUK, Kaaitheater en CC De Grote Post. Vorig jaar bracht Fair Saturday wereldwijd meer dan 100.000 bezoekers op de been. Dit jaar zijn er over heel de wereld meer dan 600 evenementen gepland.