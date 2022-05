Electrabel sluist 1,2 miljard euro winst naar Frans moederbedrijf Engie

Engie Electrabel keert 1,24 miljard euro winst uit aan het Franse moederbedrijf Engie, zo schrijft De Tijd woensdag.

Dankzij de goede prestaties van de Belgische kerncentrales, hogere marktprijzen en een toename van het aantal klanten heeft Electrabel er een goed jaar opzitten. Inclusief de buitenlandse filialen steeg de bedrijfswinst van Electrabel van 2,5 miljard euro in 2020 naar 3,4 miljard euro in 2021. Het bedrijf keert daarom 1,24 miljard euro winst uit aan Engie.

De winsten staan na enkele moeilijke jaren opnieuw op het niveau waar ze moeten zijn. Patrick Gaussent Financieel directeur van Electrabel

Maar dergelijke winstuitkeringen hebben in verleden onder vuur gelegen en bovendien is er nu de context van de hoge energieprijzen. ‘Het dividend is een normaal rendement voor de geïnvesteerde miljarden van aandeelhouder Engie. Het gaat om 66 procent van het nettoresultaat van 1,9 miljard euro’, zegt Patrick Gaussent, de financieel directeur van Electrabel. ‘De winsten staan na enkele moeilijke jaren opnieuw op het niveau waar ze moeten zijn.’

De financieel directeur benadrukt daarbij dat Electrabel de komende jaren geld dat opzijgezet werd voor de nucleaire schoonmaak, zal terugstorten aan Synatom. Dat dochterbedrijf heeft voor die opdracht 14,5 miljard euro voorzieningen aangelegd, maar een groot deel van dat geld werd uitgeleend aan Electrabel. ‘We zullen tegen 2030 alle provisies voor de ontmanteling vrijwillig terugstorten aan Synatom. Dit jaar gaat het om 700 miljoen euro’, zegt Gaussent.

De Croo

‘De nucleaire rente zal honderden miljoenen euro hoger liggen dan in een normaal jaar.’ Dat zei eerste minister Alexander De Croo in De Ochtend op Radio 1, in reactie op de hoge winst van Electrabel.

‘Er is een mechanisme, de nucleaire rente, dat ervoor zorgt dat dat afgeroomd wordt’, reageerde De Croo. ‘In alle berekeningen die wij maken is die nucleaire rente dit jaar veel hoger dan vorig jaar. Dat zal wegen op de winst van Electrabel. Het is een van de bronnen van inkomsten om de btw op energie en de accijnzen te doen dalen’, aldus de eerste minister. ‘Daarnaast moet Engie voldoende geld opzij zetten om te zorgen dat het kan instaan voor de verplichtingen rond de ontmanteling van de reactoren. De operator moet de kosten daarvan volledig betalen.’

