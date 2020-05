'Het is moeilijker en moeilijker om de rust te bewaren en te voorkomen dat situaties escaleren', zegt Stefaan Grielens, namens de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's), zondagavond aan VRT NWS.

De voorbije maanden krijgen de CLB's door de coronacrisis opvallend meer oproepen van ouders en jongeren over een slechte wederzijdse verstandhouding. 'Mensen zitten kort op elkaar. En heel de situatie van thuisonderwijs combineren met werk, geeft stress. Soms escaleert dat', zegt Grielens.

Tegelijk stellen ze bij de CLB's vast dat die toename niet nieuw is. 'Het is een tendens die al langer bezig is', legt Grielens uit. 'Als we de voorbije twee schooljaren vergelijken met die daar voor, zien we dat het aantal dossiers over moeilijkheden thuis verdrievoudigd is in drie jaar tijd. Het gaat niet alleen om kleinigheden. Er is ook echt een toename van verontrustende situaties.'

De voorbije maanden krijgen de CLB's door de coronacrisis opvallend meer oproepen van ouders en jongeren over een slechte wederzijdse verstandhouding. 'Mensen zitten kort op elkaar. En heel de situatie van thuisonderwijs combineren met werk, geeft stress. Soms escaleert dat', zegt Grielens. Tegelijk stellen ze bij de CLB's vast dat die toename niet nieuw is. 'Het is een tendens die al langer bezig is', legt Grielens uit. 'Als we de voorbije twee schooljaren vergelijken met die daar voor, zien we dat het aantal dossiers over moeilijkheden thuis verdrievoudigd is in drie jaar tijd. Het gaat niet alleen om kleinigheden. Er is ook echt een toename van verontrustende situaties.'