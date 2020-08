Groen is niet onder de indruk van het relaas dat Vlaams minister-president Jan Jambon zaterdagnamiddag gaf over de zaak-Chovanec. Dat zegt fractieleider Björn Rzoska, die zich afvraagt of minister Jambon wel degelijk de ernst van de feiten onderkent. 'Deze persconferentie roept meer vragen op dan ze antwoorden geeft', zo klinkt het.

Jambon zei op de persconferentie in Brasschaat dat zijn vroegere kabinet 'geen fouten' heeft gemaakt in de zaak-Chovanec. Wel erkent hij dat hij 'overhaaste uitspraken' heeft gedaan.

'Een nieuwe dag, een nieuwe versie, maar nog steeds geen antwoorden', aldus Rzoska. 'Er is een man overleden door brutaal politiegeweld en we krijgen stellig de indruk dat minister-president Jambon toen, maar ook nu niet de ernst van de situatie onderkent. Hij verliest hier fors aan geloofwaardigheid.'

Volgens Rzoska schuift Jambon te snel alles onder de mat van het gerechtelijk onderzoek. 'De onderzoeksrechter onderzoekt een misdrijf, en niet de communicatie tussen politie en top of kabinet. Daar gaat het vandaag nochtans over.'

'Als hij nog enige geloofwaardigheid wil behouden, dan moet Jambon dinsdag in de Kamercommissie niet weer met een nieuwe versie komen, maar wel met bewijsstukken. Gebeurt dat niet, dan kan hij zijn politieke verantwoordelijkheid niet meer ontlopen', besluit de fractieleider.

