Dienst Vreemdelingenzaken krijgt politie over de vloer

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft dinsdag politieagenten over de vloer gekregen in het kader van het onderzoek naar de mogelijke fraude met humanitaire visa. Het gaat niet om een inval of een huizoeking: het parket had vorige week al een afspraak vastgelegd om langs te komen.