'Zou wat minder "Theo Toert" en "Theo Tuurt" en "Theo Tweet" geresulteerd hebben in meer "Theo Bestuurt"?'

Het Kamerlid formerly known as staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft zich tijdens zijn federale doortocht hyperactief getoond. Hij tweette sneller en meer dan de rest van de regering samen, maakte filmpjes voor zijn Facebook-pagina, hield daar even een video-dagboek bij, schreef stukjes op zijn blog Theo Tuurt, lanceerde met hetzelfde krakerige gevoel voor alliteratie de lezingenreeks Theo Toert en hij publiceerde een boek - dat schreef hij natuurlijk niet helemaal zelf, maar er hing wel een stevige promotour aan vast.

