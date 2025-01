Demonstranten zetten Belgische ambassade in Congo in vlammen

De Belgische ambassade in de Congolese hoofdstad Kinshasa werd dinsdagochtend door demonstranten in brand gestoken. Dat blijkt uit beelden die op sociale media opduiken. Bronnen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigen de beelden aan Knack.

De vertrekken van de Belgische ambassade in de Democratische Republiek Congo werden dinsdagvoormiddag in de hoofdstad Kinshasa door demonstranten in brand gezet. Dat blijkt uit beelden die op sociale media circuleren. Daarop is te zien hoe een van de twee toegangspoorten in vlammen staat – ook het wachtershuisje zou beschadigd zijn.

Kinshasa:la situation de l ambassade de la Belgique,les manifestants montent au créneau pic.twitter.com/NU9AT6FAEg — Divine Kazige (@KazigeDivine) January 28, 2025

Een officiële reactie van het ministerie van Buitenlands Zaken is er nog niet, bronnen binnen het ministerie bevestigen echter aan Knack dat het om de Belgische ambassade gaat. België deelt de ambassade met Nederland.

De voorbije dagen boekten de door Rwanda gesteunde M23-rebellen in Oost-Congo aanzienlijke terreinwinsten. Zo veroverden ze de controle over de Oost-Congolese stad Goma.

Dat leidde de voorbije dagen tot protesten in hoofdstad Kinshasa. Ook de Rwandese, de Amerikaanse en de Franse ambassade zouden dinsdagochtend bij die protesten geviseerd zijn, zo verneemt Knack.

België riep maandag zijn ambassadeur tijdelijk uit de Democratische Republiek Congo terug, nadat een Congolese rechtbank de doodstraf tegen de Belg Jean-Jacques Wondo opnieuw bevestigde.