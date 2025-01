Geweld in Goma: CD&V en Ecolo vragen Europese sancties tegen Rwanda

België moet Europese sancties eisen tegen Rwanda. Dat vindt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof. Ook Ecolo-covoorzitter Samuel Cogolati vindt dat de EU harder moet optreden tegen Rwanda.

Na een wekenlange opmars is de door Rwanda gesteunde rebellenbeweging M23 in de nacht van zondag op maandag de Congolese stad Goma binnengedrongen. De situatie in de miljoenenstad is bijzonder chaotisch.

Volgens Els Van Hoof, die de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen voorzit, heeft ook de Europese Unie boter op het hoofd. ‘De EU veroordeelt het geweld in Oost-Congo, maar werkt tegelijk samen met het Rwandese regime’, zegt ze.

Het CD&V-Kamerlid verwijst naar een akkoord dat de Europese Commissie vorig jaar ondertekende over de levering van kritieke grondstoffen. Kinshasa beschuldigt Rwanda ervan die grondstoffen uit het oosten van Congo te roven.

Van Hoof roept België op om op EU-niveau sancties tegen Rwanda te eisen. ‘België heeft in het verleden al een kritische houding aangenomen, zoals bij het weigeren van de accreditatie van de Rwandese ambassadeur in Brussel in 2022. Nu moet ons land verder gaan”, vindt ze. Van Hoof pleit ook voor een “daadkrachtige internationale veiligheidsmacht en humanitaire bijstand.’

Ook Ecolo vindt dat Europa meer moet doen om Rwanda in toom te houden. “Als heel Europa klaar staat om Rusland te sanctioneren voor de schending van de territoriale integriteit van Oekraïne, moeten we dezelfde lijn aanhouden ten opzichte van Rwanda. De territoriale integriteit van Congo is geen uitzondering”, zegt covoorzitter Samuel Cogolati.

Uitzonderlijke top

De uitzonderlijke top van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG) over het geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo vindt komende woensdag plaats. Op die top zullen de Congolese president Félix Tshisekedi en de Rwandese president Paul Kagame aanwezig zijn. Dat heeft de Keniaanse president William Ruto maandagmiddag bevestigd.

De OAG is een intergouvernementele organisatie waarvan Burundi, de Democratische Republiek Congo, Kenia, Oeganda, Rwanda, Tanzania en Zuid-Soedan lid zijn. ‘Ik heb met president Kagame en president Tshisekedi gesproken en beiden bevestigen dat ze er woensdag bij zijn’, zei Ruto.

De locatie van de top is nog niet bekendgemaakt.

Sinds november 2021 is de rebellenbeweging M23 (Mouvement 23 Mars) met steun van het Rwandese leger erin geslaagd grote delen van het oosten van de Democratische Republiek Congo, dat rijk is aan mineralen, te veroveren.

Daar woedt een hevige strijd tussen M23, die vooral uit Tutsi’s bestaat, en het Congolese leger. De rebellen hebben de miljoenenstad Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, bijna volledig omsingeld. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds begin januari 400.000 mensen ontheemd door de gevechten.