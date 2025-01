Congolese rechtbank bevestigt doodstraf voor Belg Jean-Jacques Wondo, België roept ambassadeur terug

Het militaire hof van beroep in Congo heeft maandag de doodstraf die eerder aan de Belg Jean-Jacques Wondo was opgelegd voor een poging tot staatsgreep in beroep bevestigd. Dat schrijft de Franstalige krant La Libre. ‘Hij werd schuldig bevonden voor deelname aan een criminele organisatie’, zegt zijn advocaat Carlos Ngwapitshi.

‘Het hof gaf geen enkel argument’, zegt de advocaat aan de krant. ‘Er is vandaag geen enkele twijfel meer dat Jean-Jacques Wondo een persoonlijke gevangene is geworden van Felix Tshisekedi. Een pasmunt met België in een woelige periode waar het land momenteel mee kampt.’

Jean-Jacques Wondo, een Belgische onderdaan, is expert in militaire kwesties en onderdirecteur van de algemene administratie van Justitiehuizen van de Franse gemeenschap. Hij zit al acht maanden in de gevangenis van Kinshasa en wordt ervan beschuldigd één van de organisatoren te zijn van de evenementen van 19 mei 2024, die gezien worden als een poging tot staatsgreep en geleid werden door de troepen van generaal Christian Malanga.

Volgens zijn familie is zijn gezondheidstoestand in de gevangenis erg achteruit gegaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageert pittig op de ontwikkelingen. ‘België heeft met grote ontgoocheling en totaal onbegrip kennis genomen van het vonnis betreffende onze landgenoot Jean-Jacques Wondo, gezien de grote zwakte van de elementen die tijdens de hoorzittingen naar voren werden gebracht en het manifeste gebrek aan geloofwaardige bewijzen.’

‘België neemt de bevestiging van dit doodvonnis tegen onze landgenoot zeer ernstig. Deze veroordeling zal gevolgen hebben voor onze bilaterale betrekkingen, die we zullen evalueren. We roepen onmiddellijk onze Ambassadeur in Kinshasa tijdelijk terug voor overleg en we convoceren de Ambassadeur van de Democratische Republiek Congo om onze diepste bezorgdheid uit te drukken’, klinkt het nog in een persbericht.