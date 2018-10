DéFI versterkt meerderheid PS, Ecolo-Groen en Change.Brussels in Brussels stadsbestuur

Met de drie zetels van DéFI is er nu een sterkere meerderheid van 30 op 49 zetels.

Het voorstel om DéFI mee op te nemen in de meerderheid is een gevolg van de hoge ambities van de nieuwe meerderheid. "We willen meerdere hervormingen doorvoeren en daarom hebben we nu de hand uitgestoken naar DéFI om toe te treden tot de meerderheid. Daardoor is er een groter draagvlak voor de vele hervormingen die we willen verwezenlijken op vlak van onder meer mobiliteit", aldus Bart Dhondt.

Het meerderheidsakkoord zal de komende dagen onderhandeld worden, en vervolgens worden ook de schepenbevoegdheden verdeeld.

Bij Groen-Ecolo weten ze intussen al wie hun vier schepenen worden: Benoit Hellings, Bart Dhondt, Zoubida Jellab en Arnaud Pinxteren worden de groene schepenen.

PS zal de burgemeester, de OCMW-voorzitter en nog vier schepenen aanleveren. Change.Brussels en DéFI krijgen elk één schepenpost. Voor Change.Brussels wordt dat Ans Persoons en voor DéFI naar alle waarschijnlijkheid Fabian Maingain.