DéFI stelt voor Brussel uit te breiden met de randgemeenten

DéFI stelt voor om Brussel uit te breiden tot de randgemeenten. In dat kader wil de Franstalige partij in de gemeenten van de Vlaamse rand referenda organiseren over een eventuele toetreding tot het Brussels Gewest, staat vandaag in de Brusselse editie van La Dernière Heure.

Twee jaar voor de verkiezingen heeft de partij recent haar institutionele doctrine geactualiseerd met de herbevestiging van sterke standpunten met betrekking tot de Brusselse rand. ‘We vinden dat de bevolking van de gemeenten rond Brussel ooit moet worden geraadpleegd over hun toekomst. Dat is nooit het geval geweest’, stelt DeFI-voorzitter François De Smet. ‘Franstaligen in de rand voelen zich in de steek gelaten. Sinds de splitsing van (de kieskring, nvdr.) Brussel-Halle-Vilvoorde is er sprake van een demobilisatie. Volgens ons moeten deze inwoners echter kunnen beslissen tot welk Gewest (Brussel of Vlaanderen) ze willen behoren.’

Die volksraadplegingen zou alle Brusselse randgemeenten aangaan, en minstens de zes faciliteitengemeenten. De voorzitter van DéFI pleit ook voor het verminderen van het aantal Brusselse volksvertegenwoordigers en het wijzigen van de regels voor de verdeling van Franstaligen en Nederlandstaligen in de hoofdstad.