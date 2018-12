De Wever legt vervroegde verkiezingen op tafel

Er heerst in de Wetstraat een grote schrik voor vervroegde verkiezingen. N-VA-voorzitter Bart De Wever denkt echter dat het de enige oplossing is als de bestuurbaarheid van ons land niet kan worden hersteld. 'Een halfjaar van volledige stilstand en dit feuilleton in het parlement dat alleen maar de antipolitiek voedt, is democratisch niet de beste oplossing. Je moet luisteren naar het volk. En ik denk niet dat het volk dit nog maanden wil aanzien', zegt hij in De Tijd

De Wever heeft meteen een boodschap voor de bedrijfswereld, die de N-VA verwijt dat ze de stekker eruit heeft getrokken terwijl er nog belangrijk sociaaleconomisch werk op de plank ligt. 'Ik denk dat ik nu meer invloed kan hebben dan wanneer ik zou zijn gebleven en onder het gewicht van deze Marrakeshcoalitie geplooid en verpletterd zou zijn.'

De Wever steekt ook niet onder stoelen of banken dat er wonden zijn geslagen. 'Hoe de oud-coalitiepartners zich met grote wellust op ons hebben gesmeten, heeft indruk gemaakt. Ook de speech van de premier over de verkeerde kant van de geschiedenis, heeft wonden geslagen. Maar goed, de vraag is nu: hoe vind je de weg terug naar de bestuurbaarheid van het land of eventueel een andere oplossing? Dat zal de volgende dagen blijken'.

In Het Laatste Nieuws verwoordt De Wever het als volgt: 'In elk normaal land zou dat het geval zijn en was de premier al naar de koning gegaan. Maar dit is geen normaal land. In elk normaal land zijn verkiezingen de sleutel voor de vorming van een nieuw bestuur. Maar hier beschouwt men ze blijkbaar als dé sleutel tot onbestuurbaarheid. 'Verkiezingen? Zijt ge zot geworden of wat?' Dat is hier de reactie. Dat zegt alles.'

Als premier Michel absoluut wil doorgaan en voor de uitvoering van een aantal maatregelen op de steun van de N-VA rekent, zal dat zijn prijs hebben, waarschuwt Bart De Wever. 'De steun van een oppositiepartij is altijd duurder dan die van een regeringspartij. En wij zitten in de oppositie nu.'

In een interview met de krant De Morgen laat partijgenoot en ex-vicepremier Jan Jambon nog zijn licht schijnen op de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Opvallend: Jambon beweert dat hij samen met premier Michel nog geprobeerd heeft om werk te maken van een Belgische onthouding in het dossier van het VN-migratiepact. 'De premier en ik waren echt bereid om een compromis te zoeken rond die onthouding. Hij heeft keihard gewerkt om de andere partijen te overtuigen van die uitweg.'

Die uitleg wordt door de andere coalitiepartners tegengesproken.