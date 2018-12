Het kwakkelkabinet: zelfs voor vervroegde verkiezingen is het te laat

De regering-Michel II heeft drie prioriteiten, aldus premier Charles Michel (MR): 'De koopkracht behouden, het veiligheidsbeleid en de klimaatpolitiek.' Er is geen spoor meer van de drie prioriteiten die de regering-Michel I zich de voorbije vier jaar had gesteld: 'Jobs, jobs, jobs.' Blijkbaar zijn het werkgelegenheidsbeleid, de pensioenhervorming, de arbeidsdeal met de snellere daling van de werkloosheidsuitkering en het inschakelen van inactieven voor Michel II niet langer belangrijk. Ook al zijn de resultaten van Michel I op dat vlak bijzonder pover, zeker in vergelijking met de rest van de Europese Unie.

