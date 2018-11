Crombez roept regeringspartijen op te focussen op "pensioen en stijgende kinderarmoede"

SP.A-voorzitter John Crombez begrijpt de heisa over de samenwerking met PVDA in Zelzate niet. 'Tienduizenden mensen zijn steeds meer pensioen kwijt, elektriciteit en medicijnen zijn steeds duurder en niet voorradig, de kinderarmoede stijgt. Aan de partijen uit de regering, geef een seintje als we het daarover kunnen hebben.'