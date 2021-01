De Britse variant van het coronavirus is 30 procent besmettelijker. Dat heeft Koen Pouwels, gezondheidseconoom en epidemioloog aan de universiteit van Oxford, gezegd in De Ochtend op Radio 1. Pouwels verwijst naar de resultaten van een grootscheeps Brits onderzoek. Tot nog toe werd gezegd dat de Britse variant tot 70 procent besmettelijker kon zijn.

Tot nog toe circuleerden cijfers dat de Britse variant van het coronavirus 30 tot 70 procent besmettelijker zou zijn. Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt nu dat het eerder aan de onderkant van die vork zit. 'We hebben een groot onderzoek gedaan in het Verenigd Koninkrijk. We zagen dat de Britse variant zes procent per dag sneller groeit dan de andere varianten die al bestonden. Als je rekening houdt met hoeveel tijd er zit tussen twee opeenvolgende infecties, dan kom je uit op 30 procent besmettelijker dan de al bestaande varianten', zo zei Pouwels in De Ochtend.

'Het is misschien minder besmettelijk dan aanvankelijk gedacht, maar het is nog steeds veel', aldus Pouwels. Hij waarschuwt voor de mogelijke gevolgen. Zo bleef de Britse variant ook in het Verenigd Koninkrijk een tijd onder de waterlijn. Maar na enkele weken dreigt de meer besmettelijke variant te leiden tot meer doden. België heeft het voordeel dat men tijdig op de hoogte is van de gevaren van de Britse variant. 'In Engeland wist men niet dat er een nieuwe variant bestond. België kan nu goed in de gaten houden wat de nieuwe variant doet. Als die inderdaad omhoog gaat, zoals ook in Nederland het geval is, dan zijn er strengere maatregelen nodig.'

Pouwels wijst er ook op dat kinderen vaker besmet worden en elkaar besmetten. 'De variant groeit even snel bij kinderen als bij oudere mensen. Het is wel zo dat - net zoals voor de andere varianten die we in Engeland hebben - kinderen het vaakst besmet zijn in absolute zin', klinkt het. 'Dat betekent dat de meeste infecties plaatsvinden bij kinderen. Meer dan bij ouderen. Echt ouderen worden het minst geïnfecteerd momenteel, maar dat is ook zo voor de andere varianten.'

Volgens Pouwels zijn het vaak de kinderen die het virus binnenbrengen in een gezin. 'Zo kan het virus zich verder verspreiden. In Engeland is dat effect versterkt doordat we eerst een strenge lockdown hadden, maar de scholen waren nog wel open. Dan had het virus echt de mogelijkheid om zich verder te verspreiden.' (Belga)