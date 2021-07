Op zeer veel plaatsen in de Verenigde Staten maken Republikeinse politici zich hard voor meer individuele vrijheid binnen de bestrijding van de coronacrisis. Gezondheidsexperts waarschuwen volgens The Washington Post dat die ontwikkeling ervoor zorgt dat het land in de toekomst minder goed in staat zal zijn een opleving van het coronavirus, of een eventuele nieuwe pandemie, het hoofd te bieden.

De krant baseert zich hierbij op een rapport van de adviesorganisatie Network for Public Health Law. Die houdt, in samenwerking met de koepelorganisatie voor Amerikaanse zorginstanties NACCHO, bij in welke staten wordt geprobeerd de beslissingsmacht van gouverneurs en gezondheidsfunctionarissen in te perken. In zeker vijftien staten is zulke nieuwe wetgeving al doorgevoerd of wordt dit op zijn minst door wetgevers overwogen.

Zo is er in de staat North Dakota al een wet aangenomen die het de gouverneur verbiedt nog langer in de hele staat een mondmasker verplicht te stellen. In Kansas maakt een nieuwe wet het onmogelijk voor de gouverneur om bedrijven en winkels te sluiten tijdens een gezondheidscrisis als de coronapandemie. Een nieuwe wet in Montana verbiedt het mensen door middel van quarantaine van elkaar te scheiden, ook al zijn zij waarschijnlijk geïnfecteerd met het coronavirus, of op zijn minst aan het virus blootgesteld. Quarantaine mag volgens de nieuwe wet pas als die mensen echt ziek zijn.

De wetten komen voort uit een woede onder veel Republikeinen over de in hun ogen te grote beslissingsmacht van gezondheidsfunctionarissen tijdens de coronacrisis. Veel van de nieuwe en voorgestelde wetten zijn gebaseerd op voorstellen van conservatieve denktanks en organisaties. Een daarvan is de American Legislative Exchange Council (ALEC). Jonathon Hauenschild van die organisatie geeft in The Washington Post aan dat hij het vooral problematisch vindt dat menig gouverneur zijn tijdens corona verworven machtsmiddelen niet meer lijkt te willen opgeven.

Veel conservatieve denktanks bepleiten daarom ook een automatische einddatum aan crisismaatregelen. Die zouden een bepaald aantal dagen of weken na hun afkondiging automatisch moeten komen te vervallen.

Uit recente uitspraken van het Amerikaanse Hooggerechtshof blijkt volgens The Washington Post dat ook deze door conservatieve rechters gedomineerde hoogste rechtbank van het land bereid lijkt om regels rondom ziektebestrijding in te perken, om zo bijvoorbeeld de vrijheid van religie beter te kunnen waarborgen. (Belga)