De Europese chemiesector neemt het niet al te nauw met de Europese veiligheidsvoorschriften, blijkt uit twee nieuwe rapporten. De veiligheid voor de mens van twee op de drie chemische stoffen is daardoor niet gegarandeerd. Ook meer dan 30 bedrijven in België, waaronder Solvay en Umicore, worden geviseerd, schrijven De Tijd en L'Echo dinsdag.

'We zijn heel bezorgd', zegt Bjorn Hansen, de topman van het Europees Agentschap van Chemische Stoffen (ECHA), in het jongste jaarverslag. Bij 71 procent van de in Europa geproduceerde chemische stoffen zitten hiaten in de voorgeschreven tests of ontbreekt 'belangrijke informatie over de veiligheid', staat in het rapport.

Door de gebrekkige rapportering is niet duidelijk of die stoffen veilig zijn voor mens en dier. Chemicaliën worden verwerkt in tal van industriële producten, maar ook in cosmetica, voedsel en drank en geneesmiddelen.

Een rapport van het Europees milieubureau (EEB) viseert dan weer de chemiebedrijven die de regels aan hun laars lappen. Het EEB, een koepel van milieu-ngo's, stelt dat 41 stoffen die 654 bedrijven samen produceren de veiligheidsnormen niet halen.

Onder hen zitten grote namen, zoals BASF, de grootste chemiegroep van Europa, Henkel, Ineos en ExxonMobil. Ook 33 bedrijven in België duiken op in het lijstje, waaronder Solvay en Umicore.