Premier Charles Michel wil begin november aftreden als eerste minister. Hij wil zich voorbereiden op zijn functie als voorzitter van de Europese Raad, die hij vanaf 1 december bekleedt.

Dat heeft hij vrijdag aangekondigd op de ministerraad. Michel heeft die wens al enkele dagen geleden geuit aan de vicepremiers in zijn regering, klinkt het in een verklaring.

Sowieso moet Charles Michel (MR) dus ten laatste op 30 november de federale regering te verlaten en moet er dus een nieuwe eerste minister worden gezocht om de regering in lopende zaken te leiden.

De zoektocht naar een vervanger is intussen begonnen. 'Vaststellend dat er op dit moment nog geen enkel proces voor de vorming van een federale regering is begonnen, is hij (Michel, red.) begin deze week ook begonnen met consultaties rond de modaliteiten van zijn vervanging in lopende zaken. De premier zal erover waken dat er een vloeiende en verantwoorde overgang is, in het belang van de burgers en de staat.'

Onder de namen die nadrukkelijk genoemd worden om Michel tijdelijk op te volgen, zijn die van huidig minister van Begroting Sophie Wilmès en Didier Reynders, huidig vicepremier, minister van Landsverdediging, minister van Buitenlandse zaken, Beliris, Europese Zaken en de federale culturele instellingen.

Lees meer:

'De invloed van Europa op de Wetstraat 16: Didier Reynders toch nog premier?'