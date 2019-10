De N-VA en PVDA zijn misnoegd omdat premier Michel donderdag niet kwam opdagen in de Kamer. De Crem bekritiseerde het beleid van Theo Francken naar aanleiding van de migrantenramp in Essex.

'Ronduit beschamend' noemde N-VA-Kamerlid Sander Loones de afwezigheid van premier Charles Michel in de Kamer. Het kabinet van Michel laat weten dat de premier gisteren/woensdag 2 uur lang in de Kamercommissie aanwezig was om vragen te beantwoorden: 'Het is dus niet dat hij niet ter beschikking staat van het parlement.'

Bovenaan de agenda van het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer stond donderdag een vraag van N-VA-Kamerlid Sander Loones over het recente politiegeweld in Catalonië. Die vraag was gericht aan de premier, maar die liet op het laatste moment weten niet aanwezig te zullen zijn. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nam de honneurs in zijn plaats waar. 'De premier is al vier weken niet komen opdagen, en dat betreuren wij zeer', zei N-VA-fractieleider Peter De Roover.

PVDA'er Raoul Hedebouw trad hem daarin bij: 'Als er over zo'n belangrijk thema vragen worden gesteld, is het logisch dat de premier daarover geïnterpelleerd kan worden in het parlement.' Hedebouw kreeg daarop luid applaus vanop de N-VA-banken. Ook elders in het halfrond klonk hier en daar applaus.

Geens herhaalde in zijn antwoord dat de Belgische regering oproept tot dialoog. Maar tegelijkertijd gaat het om een interne Spaanse aangelegenheid, zei hij. 'Het is juist dat er zware betogingen zijn geweest die geleid hebben tot politie-interventies, maar het is niet gebruikelijk dat (Europese, red.) lidstaten op elkaars interne politieverhoudingen ingaan. Maar er bestaat een mogelijkheid om in beroep te gaan, ook bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens.'

Voor Loones volstaat dat antwoord niet. 'In 2017 hadden we een premier die ergens voor stond, en die dat ook luid en duidelijk durfde verklaren', verwees hij naar een tweet van premier Michel uit 2017 waarin hij politiegeweld in Catalonië als eerste Europese regeringsleider openlijk veroordeelde. 'Nu hebben we een toekomstig Europees Raadsvoorzitter en zien we dat al dat lef, die durf, gewoon verdwenen is. Wat we vandaag zien, is ronduit beschamend. Een premier die gewoon niet durft te antwoorden, niet durft op te komen voor de vrede in een lidstaat.'

Het kabinet van premier Michel pikt de kritiek op zijn afwezigheid niet. 'Zeggen dat de premier al vier weken lang niet in het parlement is geweest, is een leugen. Hij was gisteren twee uur lang in commissie aanwezig om op alle vragen te antwoorden', zegt zijn woordvoerder. 'Het is dus niet dat hij niet ter beschikking staat van het parlement.' Bovendien heeft minister Geens vorige week vragen over de crisis in Catalonië beantwoord in plenaire, en zijn er sindsdien geen nieuwe elementen, klinkt het nog.

Even daarvoor had minister van Binnenlandse Zaken kritiek op het vroegere beleid van Theo Francken: 'De toegezegde capaciteit was bij mijn aantreden niet gerealiseerd. Mijn vraag is: waar waart ge?'

Woensdag werden in Essex 39 lichamen aangetroffen in een koelvrachtwagen. Het gaat om 38 volwassenen en één minderjarige, allen met de Chinese nationaliteit. De koelwagen in kwestie kwam van Zeebrugge naar de haven van het Britse Purfleet.

Minister van Binnelandse Zaken Pieter De Crem kon geen bijkomende informatie geven over de zaak. 'Het federaal parket is in samenspraak met het parket van Brugge een onderzoek gestart, maar met absoluut communicatieverbod rond de gegevens over dit drama. Daaraan moet ik mij houden.'

De Crem gaf wel meer duiding bij het drama. 'We weten wat het probleem is, het is niet nieuw. Het gaat om mensen die willens en wetens geen asiel willen aanvragen en enkel de bedoeling hebben om zo vlug mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen en dan in de klauwen vallen van mensensmokkelaars.'

Maar de minister wees ook zijn voorgangers met de vinger, N-VA'ers Jan Jambon en Theo Francken. 'Ik heb bij mijn aantreden personeel van andere diensten naar West-Vlaanderen moeten verplaatsen, want de beloofde capaciteit was niet gerealiseerd', zei De Crem. 'Ik heb in Zeebrugge middelen vrijgemaakt voor scanners en controles, en dat heeft u met N-VA niet gedaan. Mijn vraag is: waar waart ge? Ge waart er niet op het moment dat ge het kon doen', sneerde hij, tot groot ongenoegen op de N-VA-banken. Daar gaat het over mijnheer Francken: op het terrein zijn en doen wat gedaan moet worden, niet aan aankondigingspolitiek doen.'