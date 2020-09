Geen enkele van de drie betrokken Franstalige partijen garandeert het cdH een plekje in de volgende federale regering, en dus kiezen de Franstalige humanisten voor de oppositie.

Dat verduidelijkte voorzitter Maxime Prévot op een persconferentie. 'Het cdH kan redelijkerwijs niet meeschrijven aan een regeerakkoord voor een regering waar ze niet in zou zitten.'

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert trok vrijdag naar het Paleis om verslag uit te brengen van zijn opdracht om een nieuwe federale regering te vormen met een brede meerderheid, in casu een vierseizoenscoalitie met liberalen, groenen, socialisten en christendemocraten. Lachaert keerde als preformateur terug, in tandem met SP.Avoorzitter Conner Rousseau. De twee krijgen tot 11 september de tijd om het pad te effenen voor een formateur, en mogelijk toekomstig premier, die volwaardige onderhandelingen kan opstarten. Lachaert maakte vorige week al de bocht richting de zogenaamde Vivaldicoalitie zonder N-VA. Maar het was niet duidelijk of de Open VLD'er ook plaats voorzag voor de Franstalige humanisten. Die waren bij de gesprekken betrokken, maar naar verluidt gebeurde dat pas op het allerlaatste moment en op vraag van CD&V.

Het cdH telt amper vijf zetels in de Kamer en is dus mathematisch niet nodig voor een meerderheid, ook niet voor een meerderheid aan Franstalige kant. Bovendien koos voorzitter Maxime Prévot vlak na de verkiezingen van 26 mei 2019 overtuigd voor een oppositiekuur. Tijdens een persconferentie na afloop van zijn audiëntie bij koning Filip verduidelijkte Lachaert dat het cdH niet langer betrokken is bij de gesprekken. Het cdH heeft volgens Lachaert zelf voor de oppositie gekozen, al gebeurde dat wel in samenspraak met de andere betrokken partijen. 'Maxime Prévot heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft fetisjen en veto's laten vallen, en ik wil hem bedanken voor zijn extreem constructieve gedrag.'

'Goed en minder eervol'

Die laatste verduidelijkte een en ander op een eigen persconferentie even na die van Lachaert. 'Het cdH heeft er bewust voor gekozen de reservebank te verlaten om de handschoen op te nemen en de oplossing voor moeilijke politieke problemen te vergemakkelijken', aldus Prévot. 'Maar het is voor niemand een geheim: de laattijdige uitnodiging die we hebben gekregen op vraag van CD&V, waar ik hen voor bedank, beantwoordt op geen enkele manier aan een mathematische logica gezien de Franstaligen al met genoeg zijn voor een meerderheid en beantwoordt ook al niet aan een politieke wens die door de andere partijen gedragen wordt.'

Prévot heeft de drie andere betrokken Franstalige partijen - PS, MR en Ecolo - naar eigen zeggen 'duidelijk en zonder ambiguïteit' gevraagd of er een gegarandeerde plaats is voor het cdH in de volgende regering en heeft die garantie niet gekregen. 'Daar zijn redenen voor, goeie en minder eervolle, maar het cdH kan redelijkerwijs niet meeschrijven aan een regereerakkoord voor een regering waarin ze niet vertegenwoordigd zou zijn.' De cdH-voorzitter houdt daar geen bittere gevoelens aan over, zei hij nog. 'Ons uitgangspunt is altijd positief zijn om uit de crisis te geraken. De zeven partijen die ik de afgelopen maanden zo intens heb gezien lijken er vandaag klaar voor om samen te werken zodat België eindelijk een regering heeft (..). Ik wens hen alle succes met hun poging en ik hoop, als politicus als burger en als papa, dat het dit keer de goeie keer is want we hebben allemaal nood aan een regering.' Als de vierseizoenscoalitie er effectief komt zit het cdH samen met DéFI, PVDA, Vlaams Belang en N-VA in de oppositie.

