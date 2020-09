Nadat koninklijk onderhandelaar Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, verslag had uitgebracht bij de koning, stelde het Paleis Lachaert en SP.A voorzitter Conner Rousseau aan als preformateurs. De Franstalige christendemocraten/humanisten, cdH, maken niet langer deel uit van de gesprekken over een Vivaldi-coalitie.

De twee preformateurs brengen ten laatste op 11 september verslag uit.

Lachaert trok vrijdagmiddag naar het Paleis om verslag uit te brengen van zijn opdracht. De Open VLD-voorzitter werkt sinds midden augustus aan een federale coalitie met een brede meerderheid. Vorige week besliste hij om in te zetten op een vierseizoenscoalitie (Vivaldi) met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten.

Een vergadering met alle betrokken partijen vrijdagvoormiddag leverde blijkbaar genoeg vooruitgang op om nu over te gaan tot de aanstelling van twee preformateurs. Dat worden Lachaert en zijn SP.A-collega Conner Rousseau. Zij moeten het pad vrijmaken voor een mogelijke formateur in een volgende fase.

Prioriteiten voor 10 jaar

Het cdH is op dit moment niet betrokken bij de federale regeringsvorming, zei preformateur Lachaert op de persconferentie die hij na zijn audiëntie bij de koning hield. 'Er is goed nieuws te melden: we hebben eindelijk een doorbraak. Zeven partijen willen samen bouwen aan een volwaardige regering die kan steunen op een brede parlementaire meerderheid, wat ook de opdracht van het paleis was. Het gaat om de liberale, socialistische en groene families en CD&V', zo begon Lachaert. De zeven partijen willen volgens de preformateur 'hun eigen partijbelang overstijgen' om 'een niet-evidente coalitie' te vormen'. Vorige week was niet duidelijk of ook voor de Franstalige humanisten van het cdH een plaatsje rond de tafel was. De partij heeft slechts vijf zetels in de Kamer.

De twee preformateurs, Lachaert en SP.A-voorzitter Conner Rousseau, werken nu dus aan een federale coalitie zonder het cdH.

Lachaert noemde een reeks prioriteiten. Politieke hervormingen bijvoorbeeld om blokkeringen van het land te vermijden. Volgens Lachaert gaat het niet alleen om een staatshervorming, maar ook over de wijze waarop aan politiek gedaan wordt. Verder sprak hij van een 'sterke' sociale zekerheid, een 'performante' economie en arbeidsmarkt, een 'ambitieus klimaatbeleid', 'transparante fiscaliteit', efficiënte justitie en politie en een 'geloofwaardig begrotingstraject'.

Lachaert zei dat de hervormingen tijd zullen vragen. Hij sprak over een 'project voor tien jaar, om het land terug op de sporen te zetten'.

Het cdH geeft momenteel meer uitleg tijdens een eigen persconferentie op het partijhoofdkwartier.

