CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt koning Filip 'de meest aangewezen persoon' om de wandaden in de voormalige kolonie Congo te erkennen.

In het programma De Afspraak op Canvas kwam de optie van een koninklijke sorry voor de wandaden van Leopold II donderdag aan bod.

Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens zou de verjaardag van de onafhankelijkheid 'inderdaad een mooi moment zijn' voor de Belgische overheid om de problematiek van ons koloniaal verleden te erkennen.

Coens vindt dat koning Filip de 'meest aangewezen persoon is' om daarover iets te zeggen. 'Uiteindelijk is het de politiek die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitspraken van de koning. Dus dat moet daar ook aangekaart worden', aldus Coens.

