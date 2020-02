Caroline Pauwels heeft tweede mandaat als VUB-rector beet

Caroline Pauwels is de enige kandidaat voor de komende rectorverkiezingen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Dat maakt de VUB bekend in een persbericht. Daardoor volgt ze zichzelf op in september 2020, bij de start van het nieuwe academiejaar, en begint ze zo aan haar tweede en laatste ambtstermijn.

Caroline Pauwels (VUB)